El emblemático río de América Latina que vuelve a conectarse con el mar tras décadas de desvíos y sobreexplotación hídrica

El río Colorado nace en las Montañas Rocosas de Estados Unidos y atraviesa parte del territorio mexicano antes de desembocar en el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés. Durante buena parte del siglo XX, el crecimiento urbano y agrícola en el suroeste estadounidense absorbió prácticamente todo su caudal. Ciudades enteras, enormes sistemas de riego y represas desviaron el agua hasta el punto de que el río dejó de alcanzar el océano de forma regular.

El cambio comenzó a tomar forma gracias a un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos conocido como “Minute 319”, que permitió liberar pulsos controlados de agua hacia el delta del río. Después de años de sequía y cortes artificiales, el agua volvió a tocar el mar. Investigadores y ambientalistas describieron el momento como una “resurrección ecológica” para una cuenca que muchos consideraban perdida.

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El río Colorado vuelve a encontrarse con el mar tras décadas de sequía

En 2026 continuaron los proyectos de restauración ambiental en el delta del río, con reforestación de humedales y recuperación de ecosistemas en Mexicali. Organizaciones binacionales ya restauraron más de 500 hectáreas y plantaron cientos de miles de árboles nativos. La reconexión no solo tuvo un valor simbólico. Estudios sobre el delta muestran que incluso pequeñas cantidades de agua pueden generar impactos ecológicos enormes en ecosistemas degradados.

El fenómeno también expuso un problema mucho más amplio, la crisis de gestión del agua en América Latina y Norteamérica. El río Colorado abastece a millones de personas y a grandes zonas agrícolas, pero el cambio climático y las sequías prolongadas agravaron el estrés hídrico de toda la cuenca. La sobreexplotación durante décadas redujo drásticamente su capacidad natural para sostener ecosistemas completos.

Comunidades indígenas Cucapá retomaron actividades tradicionales gracias al regreso parcial del agua, incluida la apicultura vinculada a los nuevos humedales restaurados. Por otro lado,México y Estados Unidos siguen negociando nuevas reglas de reparto de agua porque la sequía en la cuenca continúa siendo crítica. El acuerdo “Minute 323”, sucesor del 319, sigue vigente y contempla fondos anuales para restauración ecológica y monitoreo ambiental.