Caño Cristales: el río que es un arcoíris de colores gracias a la vegetación que hay en el fondo del agua

La naturaleza tiene fenómenos que parecen poco creíbles, sorprende hasta a los más poderosos, tal como este río llamado Caño Cristales, el cual se lo conoce por ser uno de los únicos en tener un arcoíris de colores naturales en su agua desde junio a diciembre.
El Río Cristales o Río de los colores, está ubicado en Colombia y es un afluente del río Guayabero. Sin duda, la naturaleza de este lugar sorprende como nunca y deja boquiabierto a quien tenga la suerte de estar en el lugar.
El río que es una explosión de colores formados naturalmente
Una de las maravillas más reconocidas de Colombia es sin dudas este río, a primera vista parece pintado, pero lo que aquí pasa no sucede en ningún otro rincón del mundo. Es un sitio donde por varios meses el agua se transforma en un arcoíris de colores vibrantes con todo tipo de colores: varían los tonos rojizos, verdes, amarillos, azules e incluso colores negros.
¿Pero qué es lo que hace que este río sea tan único? La respuesta no es por contaminación, ni tintes, sino que es por un fenómeno producido por las condiciones ambientales. En el fondo del río habita una pequeña planta llamada Macarenia clavigera, que proyecta el color rojo cuando recibe los rayos solares; pero a la sombra, en cambio, da un color verde brillante. Además, a raíz de los minerales que componen el suelo y propios de la región, aparecen los colores amarillos; mientras que otros tonos son por el agua misma, las rocas, el fondo y los reflejos del cielo.
Curiosidades del Río Caño Cristales
- Tiene saltos de agua incluyendo piscinas naturales.
- El río recorre las rocas de la Sierra de la Macarena, las más antiguas del mundo, con aproximadamente 1.200 millones de años.
- Se encuentra en una zona con alrededor de 1.600 especies de flora y 770 de fauna.
- Tiene tres grandes ecosistemas: la selva amazónica, la cordillera de los Andes y las llanuras de sabana de los Llanos Orientales.
- El río está ubicado en el Parque Nacional Serranía de la Macarena, que se encuentra en el departamento del Meta de Colombia.