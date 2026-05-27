Caño Cristales: el río que es un arcoíris de colores gracias a la vegetación que hay en el fondo del agua

Una de las maravillas más reconocidas de Colombia es sin dudas este río, a primera vista parece pintado, pero lo que aquí pasa no sucede en ningún otro rincón del mundo. Es un sitio donde por varios meses el agua se transforma en un arcoíris de colores vibrantes con todo tipo de colores: varían los tonos rojizos, verdes, amarillos, azules e incluso colores negros.

¿Pero qué es lo que hace que este río sea tan único? La respuesta no es por contaminación, ni tintes, sino que es por un fenómeno producido por las condiciones ambientales. En el fondo del río habita una pequeña planta llamada Macarenia clavigera, que proyecta el color rojo cuando recibe los rayos solares; pero a la sombra, en cambio, da un color verde brillante. Además, a raíz de los minerales que componen el suelo y propios de la región, aparecen los colores amarillos; mientras que otros tonos son por el agua misma, las rocas, el fondo y los reflejos del cielo.

Curiosidades del Río Caño Cristales

rio Caño Cristales (2) El momento más favorable para ver estos colores es ideal en la segunda mitad del año. Fuente Lonely Planet