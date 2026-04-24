El Riachuelo, oficialmente conocido como cuenca Matanza-Riachuelo, es uno de los cursos de agua más emblemáticos y también más transformados de la Argentina. Su historia está relacionada al crecimiento y la urbanización de Buenos Aires, que de hecho lo fue modificando hasta convertirlo en un símbolo de progreso y deterioro ambiental.
El Riachuelo: el río que fue encauzado y transformado por completo por la urbanización de Buenos Aires
Lo emblemático y característico de este río cuyo objetivo era fundamental para el país, fue consumido por una degradación histórica y un fatal deterioro ambiental
El mal paso ambiental que estamos atravesando, influye ferozmente en nuestra naturaleza y casi sin darnos cuenta hasta los ríos se han visto desaforecidos ante la contaminación. Tal como el Riachuelo, que pasó de ser el epicentro de una intensa actividad industrial a ser la cuenca fluvial más contaminada de la Argentina y el problema ambiental más visible del país.
El Riachuelo: el río que fue encauzado y transformado por completo por la urbanización de Buenos Aires
En sus comienzos, el Riachuelo era un curso de agua natural que servía como vía de transporte y fuente de recursos. Durante los siglos XVIII y XIX, fue fundamental para el desarrollo económico de la región, ya que permitía el ingreso de mercancías y el establecimiento de industrias en sus márgenes.
Muchos barrios crecieron a su alrededor, impulsados por la actividad portuaria. En el río, entonces, había mucho trabajo, comercio y expansión, pero todo cambió con la urbanización. El crecimiento acelerado de Buenos Aires transformó radicalmente el espacio natural que constituía la cuenca en sus comienzos, por las acciones de la sociedad para satisfacer las necesidades habitacionales y las aspiraciones productivas y comerciales, lo que llevó a su encauzamiento y modificación.
Se rectificaron tramos, se reforzaron sus márgenes y se alteró su curso natural permitiendo expandir la ciudad, pero también dando el inicio a un proceso de deterioro ambiental. Con la instalación de fábricas, frigoríficos y curtiembres en sus orillas se convirtió el río en receptor de desechos industriales y cloacales. Así, lo que había sido un eje productivo pasó a ser uno de los ríos más contaminados del país.
La contaminación del Raichuelo y sus consecuencias
El Riachuelo se transformó en un caso de contaminación urbana letal para el país. Durante muchos años, la falta de controles y planificación provocó la acumulación de residuos tóxicos, afectando al ecosistema y a las poblaciones cercanas.
Sin embargo, el impacto no solo fue ambiental, sino también social. Miles de personas viven en zonas vulnerables a lo largo de la cuenca, expuestas a condiciones insalubres. Por eso, distintos programas de saneamiento buscaron revertir la situación trabajando en la limpieza del río, la relocalización de familias y el control de la contaminación industrial.
Si bien se han logrado avances en cuanto a la magnitud del daño, hoy en día es uno de los mayores desafíos ambientales del país en busca de equilibrio.
Características del Riachuelo
- La cuenca hidrográfica del río Matanza-Riachuelo abarca aproximadamente 2.200 km²
- Es un territorio con alta densidad poblacional. Los datos del último censo dicen que más de 8 millones de personas habitan la región entre la Ciudad Autónoma y Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
- Sus principales afluentes son los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la Provincia de Buenos Aires y el Cildáñez
- Dentro de la Cuenca se pueden distinguir tres áreas: Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja.
- Se buscaba aprovechar el río como vía de transporte porque funcionaba como un puerto donde se instalaban barcos, astilleros e industrias.
- Con la expansión de Buenos Aires, el río fue rectificado y encauzado.