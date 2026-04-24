El Riachuelo: el río que fue encauzado y transformado por completo por la urbanización de Buenos Aires

En sus comienzos, el Riachuelo era un curso de agua natural que servía como vía de transporte y fuente de recursos. Durante los siglos XVIII y XIX, fue fundamental para el desarrollo económico de la región, ya que permitía el ingreso de mercancías y el establecimiento de industrias en sus márgenes.

Muchos barrios crecieron a su alrededor, impulsados por la actividad portuaria. En el río, entonces, había mucho trabajo, comercio y expansión, pero todo cambió con la urbanización. El crecimiento acelerado de Buenos Aires transformó radicalmente el espacio natural que constituía la cuenca en sus comienzos, por las acciones de la sociedad para satisfacer las necesidades habitacionales y las aspiraciones productivas y comerciales, lo que llevó a su encauzamiento y modificación.

Se rectificaron tramos, se reforzaron sus márgenes y se alteró su curso natural permitiendo expandir la ciudad, pero también dando el inicio a un proceso de deterioro ambiental. Con la instalación de fábricas, frigoríficos y curtiembres en sus orillas se convirtió el río en receptor de desechos industriales y cloacales. Así, lo que había sido un eje productivo pasó a ser uno de los ríos más contaminados del país.

riachuelo argentina (1) Se observa la vista del transbordador Presidente Sáenz Peña y a los obreros saliendo del trabajo cruzan el Riachuelo en barcazas.

La contaminación del Raichuelo y sus consecuencias

El Riachuelo se transformó en un caso de contaminación urbana letal para el país. Durante muchos años, la falta de controles y planificación provocó la acumulación de residuos tóxicos, afectando al ecosistema y a las poblaciones cercanas.

Sin embargo, el impacto no solo fue ambiental, sino también social. Miles de personas viven en zonas vulnerables a lo largo de la cuenca, expuestas a condiciones insalubres. Por eso, distintos programas de saneamiento buscaron revertir la situación trabajando en la limpieza del río, la relocalización de familias y el control de la contaminación industrial.

Si bien se han logrado avances en cuanto a la magnitud del daño, hoy en día es uno de los mayores desafíos ambientales del país en busca de equilibrio.

Características del Riachuelo