Reencauzan los ríos de toda una provincia Argentina para proteger lagos, peces y salvar el ecosistema

Ríos como el Conlara, Los Corrales y Curtiembre forman parte de este plan permanente, que busca reducir el impacto de crecidas y proteger tanto a las comunidades como a los entornos productivos. En términos de alcance, estas maniobras han permitido la recuperación y el mantenimiento de más de 18.000 metros lineales de cauces en diversos puntos de la provincia.

Plan maestro de agua (1)

San Luis reordena sus ríos para proteger ecosistemas y lagos

El trabajo combina limpieza de sedimentos y ramas, profundización de cauces, rectificación de tramos inestables y refuerzo de márgenes. El objetivo es controlar el flujo, prevenir inundaciones, proteger la biodiversidad y mantener los ecosistemas acuáticos. Además, garantiza la continuidad de actividades económicas como la agricultura y la pesca, asegurando un manejo hídrico inteligente frente a lluvias intensas y cambios ambientales.

Cuando un río se desborda o cambia su curso, no solo afecta caminos o viviendas. También altera hábitats completos. Los peces, que dependen de condiciones muy específicas de oxígeno, temperatura y caudal, pueden ver comprometida su supervivencia. En una provincia donde los ecosistemas acuáticos sostienen biodiversidad, turismo y pesca deportiva, cuidar el agua es cuidar todo lo demás.

La importancia de este operativo se entiende mejor si se lo mira en capas: