Río Paraná: el río trifinio que puso en vista tesoros sepultados bajo su agua

bajada historica del rio parana La bajada histórica del Río Paraná.

Este río es trinifio, pues nace de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, en Brasil. Hace de frontera desde el Salto del Guairá, entre Paraguay y Brasil, y al encontrarse con el Río Iguazú, entre Paraguay y Argentina hasta el encuentro con el Río Paraguay, donde se adentra en terreno argentino hasta su desembocadura en el Río de la Plata.

Entre otras de sus características podemos decir qué el río Paraná abarca la zona más urbanizada de Suramérica, pues en la cuenca del Paraná se encuentran algunas de las ciudades más pobladas entre ellas São Paulo, Buenos Aires, y Rosario.

Y que, la desembocadura del Río Paraná forma un delta de agua dulce, que le diferencia de otros grandes deltas del mundo, que se forman en las aguas del mar.

La bajada del río y los tesoros que se encontraron en Paraná

tesoros descubiertos en el rio parana Algunos tesoros encontrados en el Río Paraná.

En 2021 hubo una bajada histórica del Río Paraná, muy típico de un problema ambiental acentuado por la desforestación en la cuenca y la reducción de los humedales. Sin embargo, algo bueno sale de algo malo, ya qué pese a esa bajante, se encontraron algunos tesoros.

En el delta del Río Paraná se encontró a unos 170 kilómetros al norte de Buenos Aires un yacimiento arqueológico donde unas piezas de cerámica dispersas en una pequeña playa que se formaba a la orilla de aquel arroyo fueron muy importantes para la ciencia. Se cree que los materiales recuperados en este nuevo sector de islas corresponden a grupos de cazadores-recolectores con formas de organización compleja.

Por otro lado, dejó ver una embarcación de madera hundida hace más de un siglo frente a un complejo de cabañas de Itá Ibaté cuyo naufragio se cree que ocuriió en 1900. Incluso encontraron lo que sería un aljibe o pozo de agua que en su momento una propiedad atrapada por los grandes desabarrancos.

Y sin dudas, por la bajante del Río Paraná, también se ven restos de lanchas, motos de agua, autos y hasta huesos.