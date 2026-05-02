Qué significa que el árbol frutal tenga las hojas amarillas y cómo solucionar este problema

Además, un dato clave para el diagnóstico es observar qué hojas se ven afectadas primero. Debido a que el hierro es un nutriente poco móvil, la planta no puede trasladarlo de las hojas viejas a las nuevas. Por lo tanto, los síntomas aparecen inicialmente en los brotes y hojas más jóvenes del árbol frutal.

arbol frutal Esto significa que tu árbol frutal tenga hojas amarillas.

Por otro lado, la fuente citada señala que en muchos casos el hierro está presente en la tierra, pero que el árbol frutal no puede absorberlo debido a factores externos tales como:

pH del suelo: en terrenos muy alcalinos o calizos, el hierro se vuelve químicamente insoluble, lo que impide que las raíces lo atrapen.

Exceso de riego: el encharcamiento asfixia las raíces, limitando su capacidad de absorción de nutrientes, lo cual es común en suelos con mal drenaje.

Estado del sustrato: suelos muy compactados o raíces dañadas por trasplantes o plagas también bloquean el acceso al mineral.

¿Cómo recuperar un árbol frutal con las hojas amarillas?

Para revertir esta situación, el especialista recomienda poner en práctica estos trucos de jardinería:

Incorporar materia orgánica como compost o humus de lombriz ayuda a acidificar ligeramente el pH y mejora la estructura del terreno.

Ajustar la frecuencia del agua y asegurar un drenaje óptimo para que las raíces respiren y funcionen correctamente.

En casos donde la clorosis ya es evidente, el uso de productos profesionales como los quelatos permite que el hierro se mantenga disponible para el árbol frutal incluso en suelos difíciles.

Gracias a estos consejos, el árbol frutal recuperará el follaje verde y vibrante, desapareciendo así las hojas amarillas que alteran la belleza del ejemplar. Además, se potenciará su proceso de fotosíntesis.