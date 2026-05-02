El árból perfumado que se puede cultivar en el jardín y se usa para hacer limpiezas energéticas

arbol palo santo El palo santo es un árbol nativo de América tropical.

Cómo cuidar un árbol de palo santo

Los expertos de Picture This revelan que esta especie requiere mucho espacio para prosperar, generalmente se cultiva al aire libre. Los puntos clave de cuidado incluyen mantener condiciones de suelo consistentemente húmedas sin encharcamiento y garantizar exposición al sol para un crecimiento óptimo.

El palo santo es originario de regiones subtropicales húmedas, así que prospera en entornos con abundante humedad. Lo ideal es regar cuando la tierra está completamente seca, una o dos veces a la semana. Además, se beneficia de un rociado regular para mantener los niveles de humedad, sobre todo si se cultiva en interiores donde el aire es más seco.

Este árbol se debe podar a fines del invierno, para evitar interrumpir los ciclos de crecimiento. Se eliminan las ramas muertas o enfermas, y se despejan las áreas concurridas para mejorar la circulación de aire. Una poda adecuada fomenta un crecimiento más saludable y previene daños potenciales por ramas pesadas.

¿Puedo usar las ramas del árbol para hacer el típico incienso?

El palo santo desarrolla su aroma característico cuando la madera envejece y se seca durante años después de que el árbol o la rama mueren naturalmente. Por eso, la práctica tradicional es no cortar ramas del árbol vivo, simplemente usar madera caída o seca naturalmente.

palo santo El palo santo se usa para hacer limpiezas energéticas, alejar las malas energías y armonizar el hogar

No obstante, quienes creen y usan palo santo para purificar la energía del hogar compran las ramas e inciensos directamente en tiendas especializadas.