El árból perfumado que se puede cultivar en el jardín y se usa para hacer limpiezas energéticas

¿Alguna vez escuchaste hablar del palo santo? ¿Lo usaste en tu casa? También conocido como madera sagrada, el palo santo es un árbol que tiene múltiples propiedades y un aroma cítrico, que suele ser utilizado con fines energéticos para atraer paz, armonía y tranquilidad a los ambientes.
La madera de palo santo se utiliza como incienso para purificar el hogar de las malas energías. Ya sea por inquilinos anteriores, por personas que "contaminan" con su mala energía o incluso por los problemas propios de quienes viven en casa y suelen quedar atrapados en la atmósfera.
No solo se usan sus ramas para este fin espiritual, sino que también se puede cultivar como especie arbórea en el jardín. A continuación, compartimos una guía de cuidados para cultivar este árbol cuyo nombre científico es Bursera graveolens.
Cómo cuidar un árbol de palo santo
Los expertos de Picture This revelan que esta especie requiere mucho espacio para prosperar, generalmente se cultiva al aire libre. Los puntos clave de cuidado incluyen mantener condiciones de suelo consistentemente húmedas sin encharcamiento y garantizar exposición al sol para un crecimiento óptimo.
El palo santo es originario de regiones subtropicales húmedas, así que prospera en entornos con abundante humedad. Lo ideal es regar cuando la tierra está completamente seca, una o dos veces a la semana. Además, se beneficia de un rociado regular para mantener los niveles de humedad, sobre todo si se cultiva en interiores donde el aire es más seco.
Este árbol se debe podar a fines del invierno, para evitar interrumpir los ciclos de crecimiento. Se eliminan las ramas muertas o enfermas, y se despejan las áreas concurridas para mejorar la circulación de aire. Una poda adecuada fomenta un crecimiento más saludable y previene daños potenciales por ramas pesadas.
¿Puedo usar las ramas del árbol para hacer el típico incienso?
El palo santo desarrolla su aroma característico cuando la madera envejece y se seca durante años después de que el árbol o la rama mueren naturalmente. Por eso, la práctica tradicional es no cortar ramas del árbol vivo, simplemente usar madera caída o seca naturalmente.
No obstante, quienes creen y usan palo santo para purificar la energía del hogar compran las ramas e inciensos directamente en tiendas especializadas.