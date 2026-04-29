Ni magnolia ni jacaranda: el árbol que se llena de flores doradas y gana protagonismo en el jardín

arbol Grevillea robusta El roble australiano tiene múltiples encantos, pero su mayor atractivo son sus flores.

Cuidados del árbol

Los expertos de Picture This revelan que este árbol prospera en suelos bien drenados, adecuados para climas templados, debido a que es nativo de Queensland y Nueva Gales del Sur, Australia. Uno o dos riegos a la semana están bien.

El roble australiano es un árbol de pleno sol. Prospera con luz directa, lo que es esencial para su rápido crecimiento y floración.

Presenta hojas similares a las de un helecho y flores amarillas, por lo que es importante podar desde principios hasta finales de invierno. De esta forma, se eliminan ramas dañadas, se mejora la circulación de aire y la forma.

flores de Grevillea robusta La Grevillea robusta suele florecer entre la primavera y el verano.

Se puede cultivar en macetas espaciosas, y con buen drenaje. Sin embargo, cada dos o tres años, se debe replantar para que las raíces del árbol tengan mayor espacio para crecer.

Si quieres apoyar el crecimiento del arce australiano, puedes proporcionarle un fertilizante de alto contenido en nitrógeno, ajustando según las necesidades estacionales. Lo ideal es regar antes y después de la aplicación del fertilizante.

Si quieres cultivar un árbol colorido y de fácil mantenimiento, el arce australiano resulta una opción ideal.