El árbol con flores perfumadas que convierte tu jardín en un oasis aromático

Arbol de paraíso El contacto o la ingesta accidental de sus frutos puede provocar problemas de salud, sobre todo en niños y mascotas.

Sus flores, de color lila o violeta claro, aparecen en primavera y desprenden un aroma suave pero perceptible. Este perfume es uno de sus principales atractivos, ya que contribuye a crear un ambiente agradable en el jardín.

Además, produce pequeños frutos amarillos que permanecen en el árbol durante bastante tiempo, aportando un valor ornamental adicional incluso fuera de la época de floración.

Entre los aspectos más destacados del paraíso se encuentran, su floración abundante y aromática, la buena capacidad de adaptación a distintos suelos, y el crecimiento rápido. Además, proporciona una sombra densa ideal para verano y requiere bajo mantenimiento en comparación con otras especies ornamentales.

Cuidados básicos

El árbol del paraíso no requiere cuidados complejos, pero hay algunos puntos importantes a tener en cuenta para su correcto desarrollo. Necesita buena exposición al sol, ya que la luz directa favorece su crecimiento y floración. En cuanto al riego, es moderado: una vez establecido, tolera períodos de sequía.

arbol paraiso Este árbol puede llegar a alcanzar hasta los 15 metros.

Se adapta a distintos tipos de suelo, aunque prefiere aquellos con buen drenaje. También, es recomendable realizar podas ocasionales para controlar su tamaño y mejorar la estructura de la copa.