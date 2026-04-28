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El árbol con flores perfumadas que convierte tu jardín en un oasis aromático

Este árbol es el favorito en múltiples regiones del mundo gracias a su fácil cultivo y la sombra que ofrece

Paula García
Por Paula García [email protected]
Este árbol desprende un aroma dulce y fresco.

Este árbol desprende un aroma dulce y fresco.

Los árboles perfumados son una de las mejores elecciones para quienes buscan transformar un jardín en un espacio más agradable. No solo aportan sombra y belleza, sino que también liberan fragancias naturales que mejoran la experiencia al aire libre. En muchos casos, el perfume proviene de sus flores, que aparecen en primavera o verano y pueden percibirse incluso a varios metros de distancia.

Elegir un árbol con flores aromáticas permite crear ambientes más acogedores sin necesidad de productos artificiales. Además, muchas de estas especies son resistentes y se adaptan bien a diferentes climas, lo que las convierte en opciones prácticas para jardines urbanos o patios pequeños. Uno de los ejemplares más interesantes es el árbol del paraíso.

Características del Árbol del paraíso

El árbol del paraíso, cuyo nombre científico es Melia azedarach, es una especie muy valorada por su rápido crecimiento y su copa amplia. Puede alcanzar entre 8 y 15 metros de altura, lo que lo convierte en una excelente opción para generar sombra.

Arbol de paraíso
El contacto o la ingesta accidental de sus frutos puede provocar problemas de salud, sobre todo en ni&ntilde;os y mascotas.

El contacto o la ingesta accidental de sus frutos puede provocar problemas de salud, sobre todo en niños y mascotas.

Sus flores, de color lila o violeta claro, aparecen en primavera y desprenden un aroma suave pero perceptible. Este perfume es uno de sus principales atractivos, ya que contribuye a crear un ambiente agradable en el jardín.

Además, produce pequeños frutos amarillos que permanecen en el árbol durante bastante tiempo, aportando un valor ornamental adicional incluso fuera de la época de floración.

Entre los aspectos más destacados del paraíso se encuentran, su floración abundante y aromática, la buena capacidad de adaptación a distintos suelos, y el crecimiento rápido. Además, proporciona una sombra densa ideal para verano y requiere bajo mantenimiento en comparación con otras especies ornamentales.

Cuidados básicos

El árbol del paraíso no requiere cuidados complejos, pero hay algunos puntos importantes a tener en cuenta para su correcto desarrollo. Necesita buena exposición al sol, ya que la luz directa favorece su crecimiento y floración. En cuanto al riego, es moderado: una vez establecido, tolera períodos de sequía.

arbol paraiso
Este &aacute;rbol puede llegar a alcanzar hasta los 15 metros.

Este árbol puede llegar a alcanzar hasta los 15 metros.

Se adapta a distintos tipos de suelo, aunque prefiere aquellos con buen drenaje. También, es recomendable realizar podas ocasionales para controlar su tamaño y mejorar la estructura de la copa.

Un aspecto llamativo de este árbol es su resistencia a condiciones urbanas. Tolera la contaminación y el calor, lo que lo hace especialmente útil en ciudades. Sin embargo, sus frutos no son comestibles y pueden resultar tóxicos si se ingieren, por lo que conviene tener precaución en hogares con niños o mascotas.

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