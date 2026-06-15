"Estaba sancionado": el inesperado antecedente sobre el conductor del helicóptero en el que viajaba Gaspi

El inesperado antecedente administrativo se originó cuando De Luca Filho se negó a entregar la documentación contable y los libros de control requeridos por las autoridades sanitarias y aeronáuticas sobre su firma, lo que derivó en una gran multa económica.

La opinión pública se pregunta si este comportamiento evasivo con las normativas pudo haber influido en el mantenimiento o la habilitación del helicoptero accidentado, aunque se sabe que, en principio, la misma sanción no habría implicado la inhabilitación inmediata para volar.

gaspi, tragedia Una sanción administrativa pesaba sobre el conductor del helicóptero al momento del accidente.

Por el momento, la policía de Brasil mantiene abierta la investigación para esclarecer el choque que terminó con la muerte de seis personas en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Los investigadores buscan determinar si una falla humana o un desperfecto mecánico causaron el accidente fatal que terminó con la vida del youtuber.

Gaspi, el youtuber que lloran las redes sociales

El influencer de 23 años era muy popular en redes sociales por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en TikTok con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave y ronca impostada.

El youtuber ganó gran popularidad entre 2024 y 2025 al participar en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por el influencer español Ibai Llanos.

El pasado 23 de mayo había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie, Gaspi visita tu hogar, producida para emitirse a través del canal de streaming Blender.