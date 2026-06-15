"Estaba sancionado": el inesperado antecedente sobre el conductor del helicóptero en el que viajaba Gaspi

La conmoción por la trágica muerte del reconocido youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el músico Oliver Tree sigue sumando capítulos oscuros en Brasil. Mientras los peritos intentan determinar las causas exactas del choque aéreo ocurrido en Río de Janeiro, una revelación sobre el entorno del helicóptero no ha pasado para nada desapercibida.
En las últimas horas, distintos portales de Brasil sacaron a la luz un polémico historial vinculado directamente al propietario de la aeronave vinculada en el trágico siniestro.
El dato oculto detrás de la tragedia en Brasil
El empresario en la mira es Oswaldo de Luca Filho, dueño de la aeronave con matrícula PP-MAC en la que se trasladaba el creador de contenido. De acuerdo con los documentos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, el hombre "estaba sancionado" desde el año pasado tras una serie de irregularidades detectadas.
El inesperado antecedente administrativo se originó cuando De Luca Filho se negó a entregar la documentación contable y los libros de control requeridos por las autoridades sanitarias y aeronáuticas sobre su firma, lo que derivó en una gran multa económica.
La opinión pública se pregunta si este comportamiento evasivo con las normativas pudo haber influido en el mantenimiento o la habilitación del helicoptero accidentado, aunque se sabe que, en principio, la misma sanción no habría implicado la inhabilitación inmediata para volar.
Por el momento, la policía de Brasil mantiene abierta la investigación para esclarecer el choque que terminó con la muerte de seis personas en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Los investigadores buscan determinar si una falla humana o un desperfecto mecánico causaron el accidente fatal que terminó con la vida del youtuber.
Gaspi, el youtuber que lloran las redes sociales
El influencer de 23 años era muy popular en redes sociales por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en TikTok con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave y ronca impostada.
El youtuber ganó gran popularidad entre 2024 y 2025 al participar en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por el influencer español Ibai Llanos.
El pasado 23 de mayo había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie, Gaspi visita tu hogar, producida para emitirse a través del canal de streaming Blender.