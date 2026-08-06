Lucy Letby, la enfermera que cuidaba a bebés prematuros con una sonrisa, pero en secreto los asesinaba

En la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Countess of Chester, en el Reino Unido, había una enfermera que era percibida por sus colegas, superiores y los padres de familia como una profesional ejemplar: sumamente empática, dedicada por completo a su trabajo y caracterizada siempre por una sonrisa constante que transmitía una falsa sensación de paz.
Sin embargo, detrás de esa todo eso se escondía una de las asesinas de bebés más metódicas y aterradoras de la historia moderna.
Lucy Letby, la enfermera que asesinaba a bebés prematuros en Reino Unido
Entre junio de 2015 y junio de 2016, el centro de salud comenzó a registrar un fenómeno estadístico tan inexplicable como alarmante: una súbita e inusual triplicación en la tasa de mortalidad de bebés prematuros y recién nacidos que se encontraban en estado de extrema fragilidad.
Los médicos consultores empezaron a notar un denominador común que helaba la sangre. Los pequeños pacientes se encontraban estables o mejoraban favorablemente, pero de manera repentina sufrían descompensaciones fulminantes sin una causa médica.
Lo más perturbador no eran solo los signos físicos inusuales que presentaban, como marcas extrañas en la piel o distensión abdominal grave, sino el dato clave que reveló la investigación: la única enfermera presente en todos y cada uno de los turnos donde los bebés morían o colapsaban de forma crítica era Lucy.
Una inyección de aire fatal
Entre sus métodos destacaba la inyección intencional de aire por vía intravenosa o a través de las sondas nasogástricas, lo que provocaba embolias aéreas mortales que bloqueaban de inmediato la circulación y obstruían la respiración de las víctimas.
Asimismo, se comprobó que suministraba dosis tóxicas de insulina sintética a recién nacidos que no requerían ese fármaco, además de ejercer presión o trauma físico directo en los órganos internos de bebés.
Letby se encargaba de consolar activamente a los padres devastados, les enviaba cartas de pésame personalizadas, guardaba notas secretas con confesiones encubiertas e investigaba de manera obsesiva a las familias a través de las redes sociales años después de cometer los asesinatos.
En agosto de 2023, tras un complejo y altamente mediático proceso judicial que mantuvo en vilo a todo el país, un jurado declaró a esta enfermera culpable de múltiples cargos de asesinato y tentativa de homicidio, condenándola a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
En pocas palabras
- Enfermera homicida: Lucy Letby, quien cuidaba bebés prematuros, fue declarada culpable de múltiples asesinatos.
- Métodos macabros: utilizó inyecciones de aire y dosis tóxicas de insulina para matar a los recién nacidos.
- Condena histórica: la enfermera recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.