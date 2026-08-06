Lucy Letby, la enfermera que cuidaba a bebés prematuros con una sonrisa, pero en secreto los asesinaba

Los médicos consultores empezaron a notar un denominador común que helaba la sangre. Los pequeños pacientes se encontraban estables o mejoraban favorablemente, pero de manera repentina sufrían descompensaciones fulminantes sin una causa médica.

El caso tomó tanta relevancia que se encuentra disponible en Netflix.

Lo más perturbador no eran solo los signos físicos inusuales que presentaban, como marcas extrañas en la piel o distensión abdominal grave, sino el dato clave que reveló la investigación: la única enfermera presente en todos y cada uno de los turnos donde los bebés morían o colapsaban de forma crítica era Lucy.

Una inyección de aire fatal

Entre sus métodos destacaba la inyección intencional de aire por vía intravenosa o a través de las sondas nasogástricas, lo que provocaba embolias aéreas mortales que bloqueaban de inmediato la circulación y obstruían la respiración de las víctimas.

Asimismo, se comprobó que suministraba dosis tóxicas de insulina sintética a recién nacidos que no requerían ese fármaco, además de ejercer presión o trauma físico directo en los órganos internos de bebés.

Letby se encargaba de consolar activamente a los padres devastados, les enviaba cartas de pésame personalizadas, guardaba notas secretas con confesiones encubiertas e investigaba de manera obsesiva a las familias a través de las redes sociales años después de cometer los asesinatos.

En agosto de 2023, tras un complejo y altamente mediático proceso judicial que mantuvo en vilo a todo el país, un jurado declaró a esta enfermera culpable de múltiples cargos de asesinato y tentativa de homicidio, condenándola a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.