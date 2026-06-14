Murió el influencer argentino Gaspi. Tras el choque de dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil, la mañana de este domingo, fuentes policiales confirmaron que entre las seis víctimas fatales se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz. También falleció el director de cine y videoclips argentino, Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
Murió el youtuber argentino Gaspi en Brasil
Fue a causa de un choque de helicópteros. También murió el cantante estadounidense Oliver Tree
El tremendo accidente ocurrió por la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida del vecino país.
El joven youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido por sus seguidores como Gaspi, viajaba en la aeronave matrícula PP-MAC, la cual explotó al impactar contra el suelo tras el choque con la otra aeronave.
En el choque de helicópteros fallecieron otras 5 personas. Entre las víctimas se encuentra el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a su equipo de trabajo: el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y, como se dijo, el director argentino de videoclips Lucas Vignale.
Investigan las causas del choque de helicópteros
Las causas del choque aun están en investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.
El influencer de 23 años era muy popular en redes sociales por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en TikTok con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave y ronca impostada.
El youtuber ganó gran popularidad entre 2024 y 2025 al participar en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por el influencer español Ibai Llanos.
El pasado 23 de mayo había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie, Gaspi visita tu hogar, producida para emitirse a través del canal de streaming Blender.
El accidente en el que murió Gaspi
Dos helicópteros colisionaron este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil y se estrellaron en una concesionaria de autos. El hecho ocurrió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, cuando los Bomberos fueron alertados por la caída de las naves.
Las llamas y la enorme columna de humo podían verse desde varios metros, tal como mostraron los videos que subieron usuarios a redes sociales.