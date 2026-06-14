Murió el youtuber argentino Gaspi en Brasil

En el choque de helicópteros fallecieron otras 5 personas. Entre las víctimas se encuentra el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a su equipo de trabajo: el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y, como se dijo, el director argentino de videoclips Lucas Vignale.

Investigan las causas del choque de helicópteros

Las causas del choque aun están en investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

El influencer de 23 años era muy popular en redes sociales por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en TikTok con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave y ronca impostada.

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El youtuber ganó gran popularidad entre 2024 y 2025 al participar en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por el influencer español Ibai Llanos.

El pasado 23 de mayo había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie, Gaspi visita tu hogar, producida para emitirse a través del canal de streaming Blender.

El accidente en el que murió Gaspi

Dos helicópteros colisionaron este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil y se estrellaron en una concesionaria de autos. El hecho ocurrió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, cuando los Bomberos fueron alertados por la caída de las naves.

Gaspi accidente de helicópteros Los helicópteros se estrellaron contra una concesionaria de autos. AFP

Las llamas y la enorme columna de humo podían verse desde varios metros, tal como mostraron los videos que subieron usuarios a redes sociales.