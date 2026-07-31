Luego de agotar funciones en Buenos Aires, Uruguay y España, el reconocido actor y director se presentará el sábado 1 de agosto en el Cine Teatro Imperial de Maipú (Pablo Pescara 323) con su show Boy Unipersonal Las entradas están disponibles en EntradaWeb y se pueden pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito VISA y Mastercard.
Sábado 1 de agosto
Boy Olmi presenta en Mendoza "Boy Unipersonal"
Una propuesta íntima en la que el actor comparte su historia
Con humor, con crudeza y con la calma de quien ya no necesita impresionar a nadie, comparte una historia personal que, en el fondo, podría ser la de cualquiera. Con las herramientas del teatro este experimento sorprendente, que no tiene nada de ficción, nos recuerda que, a veces, la pregunta es más importante que la respuesta.
Boy Unipersonal es una propuesta teatral íntima donde el actor sube solo al escenario para compartir su historia, reflexionar sobre su identidad y explorar su genealogía familiar con humor y crudeza. El espectáculo cuenta con dirección y dramaturgia de Shumi Gauto, sobre relatos del propio actor.
En pocas palabras
- Boy Olmi en Mendoza: El actor presenta "Boy Unipersonal" en el Cine Teatro Imperial de Maipú, tras exitosas funciones previas.
- Propuesta Íntima: El espectáculo combina humor y crudeza para compartir una historia personal y reflexionar sobre identidad y genealogía.
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb con financiación de 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA y Mastercard.
Resumen generado por Thinkindot AI