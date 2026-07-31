Boy Olmi presenta en Mendoza "Boy Unipersonal"

Con humor, con crudeza y con la calma de quien ya no necesita impresionar a nadie, comparte una historia personal que, en el fondo, podría ser la de cualquiera. Con las herramientas del teatro este experimento sorprendente, que no tiene nada de ficción, nos recuerda que, a veces, la pregunta es más importante que la respuesta.

Boy Unipersonal es una propuesta teatral íntima donde el actor sube solo al escenario para compartir su historia, reflexionar sobre su identidad y explorar su genealogía familiar con humor y crudeza. El espectáculo cuenta con dirección y dramaturgia de Shumi Gauto, sobre relatos del propio actor.