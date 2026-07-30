"Mujeres del mismo barro" llega al Teatro independencia con una potente propuesta y 20 artistas en escena

En el desarrollo de la puesta, Carmen se presenta como un cuerpo encendido, pasional, libre y rebelde, atravesado por su propia intensidad. Sin embargo, en el punto de quiebre de la trama, esa figura se transforma para dar paso a Lilith: una presencia más oscura, ancestral y poderosa, encargada de ampliar el sentido de la experiencia femenina.

Esta búsqueda conceptual y estética se sintetiza en una imagen poética que define la esencia del espectáculo:

“Bailo sobre las cenizas de Lilith,

porque soy su eco, su herencia, su desafío.

Soy todas las que ardieron y aún siguen bailando”.

Una experiencia sensible y colectiva

A través de un lenguaje contemporáneo, "Mujeres del mismo barro" invita al espectador a reflexionar sobre la identidad, la libertad y las marcas que habitan en los cuerpos. La obra sube al escenario a mujeres que desean, resisten y se reinventan, construyendo -desde la fragilidad y la fuerza propia de la tierra- una experiencia sensible, poderosa y profundamente colectiva.