El sábado 1 de agosto, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184 de Ciudad) se estrenará "Mujeres del mismo barro". La obra, bajo la dirección de Mariela Scherbovsky y con producción de Tamara Garay, reúne a un destacado elenco de 20 artistas mendocinas en escena. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
"Mujeres del mismo barro" llega al Teatro independencia con una potente propuesta y 20 artistas en escena
La sala mayor de Mendoza recibirá la obra de danza contemporánea que plantea un viaje coreográfico en el que el mito, la historia y la potencia de lo femenino se encuentran a través del cuerpo en movimiento
La pieza propone un viaje hacia un universo simbólico atravesado por conceptos como la memoria, el deseo, la libertad y la rebeldía. Inspirada originalmente en la icónica figura de Carmen, la propuesta se resignifica a partir de una relectura vinculada al mito de Lilith. Desde ese cruce, la puesta construye una mirada donde lo femenino se despliega en sus múltiples dimensiones: aquello que arde, resiste, se transforma y vuelve a nacer.
Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen
Bajo la premisa conceptual "Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen", la obra despliega una dramaturgia corporal de gran intensidad, en la que la danza cobra el valor de un ritual, una evocación y un desafío.
En el desarrollo de la puesta, Carmen se presenta como un cuerpo encendido, pasional, libre y rebelde, atravesado por su propia intensidad. Sin embargo, en el punto de quiebre de la trama, esa figura se transforma para dar paso a Lilith: una presencia más oscura, ancestral y poderosa, encargada de ampliar el sentido de la experiencia femenina.
Esta búsqueda conceptual y estética se sintetiza en una imagen poética que define la esencia del espectáculo:
“Bailo sobre las cenizas de Lilith,
porque soy su eco, su herencia, su desafío.
Soy todas las que ardieron y aún siguen bailando”.
Una experiencia sensible y colectiva
A través de un lenguaje contemporáneo, "Mujeres del mismo barro" invita al espectador a reflexionar sobre la identidad, la libertad y las marcas que habitan en los cuerpos. La obra sube al escenario a mujeres que desean, resisten y se reinventan, construyendo -desde la fragilidad y la fuerza propia de la tierra- una experiencia sensible, poderosa y profundamente colectiva.
En pocas palabras
- Estreno en Mendoza: La obra de danza contemporánea "Mujeres del mismo barro" llega al Teatro Independencia el 1 de agosto.
- Propuesta artística: Inspirada en Carmen y Lilith, explora la potencia y dimensiones de lo femenino a través de 20 artistas en escena.
- Experiencia: La pieza invita a reflexionar sobre identidad, libertad y resistencia mediante un lenguaje corporal contemporáneo y emotivo.