Teatro Plaza: "Películas a la Carta Sinfónico"

Un concierto construido entre la orquesta y sus espectadores

A diferencia de un concierto tradicional, el programa musical será definido por los propios espectadores. Durante los días previos al espectáculo, la Orquesta Barroca de Mendoza habilitará una votación en sus redes sociales para que el público elija las bandas sonoras que desea escuchar en vivo el día del concierto. Así, "Películas a la Carta Sinfónico" se convertirá en una experiencia única e irrepetible.

La propuesta recorrerá algunos de los universos cinematográficos más recordados de todos los tiempos a través de las inolvidables composiciones de grandes referentes de la música para cine. Las bandas sonoras elegidas por el público cobrarán vida con la interpretación de la Orquesta Barroca de Mendoza, en una puesta especialmente diseñada para emocionar a espectadores de todas las edades.