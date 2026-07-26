"Orígenes del Rock Nacional" es un show que, lejos de ser un espectáculo de covers, presenta canciones fundamentales de la música argentina de los años '70. No faltarán canciones como "Jugo de tomate frío", "Tengo" o "El extraño de pelo largo" entre otras. La cita es en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21 y las entradas (desde $15.000 hasta $25.000) están a la venta en EntradaWeb y en boletería del teatro.
"Orígenes del Rock Nacional" en el Teatro Mendoza: un viaje a los grandes clásicos de los años '70
Canciones fundamentales del rock argentino interpretadas por una selección de músicos es la propuesta para el fin de semana
Con un repertorio integrado por canciones emblemáticas del rock argentino, la propuesta invita a revivir una época que transformó para siempre la historia de la música nacional.
No es un recital de covers
Lejos de ser un recital de covers, la propuesta fue concebida como una experiencia inmersiva que recrea el espíritu de los años ‘70, una década atravesada por la contracultura, la experimentación artística y el nacimiento de un movimiento musical que cambió para siempre el panorama cultural del país.
Durante 90 minutos, el público podrá revivir la atmósfera de los viejos vinilos, los fogones, los primeros grandes festivales y las melodías que acompañaron a toda una generación.
La puesta en escena busca recuperar la energía y la esencia de aquellos años en los que el rock comenzaba a escribir algunas de las páginas más importantes de la música argentina.
Un repertorio para todas las generaciones
El concierto reúne a 5 músicos de reconocida trayectoria: Javier Calvin, Mark Young, Adrián Castro, Indio Láser y Marcos Gabriel Martínez, quienes estarán acompañados por los artistas invitados Jorge Varas y Juan Pablo Bruno.
El repertorio fue cuidadosamente seleccionado para emocionar tanto a quienes vivieron el surgimiento del rock nacional como a los jóvenes que hoy descubren esas canciones.
Entre los clásicos que formarán parte del show se encuentran “La balsa”, “El extraño de pelo largo”, “Tengo”, “Jugo de tomate” y otras canciones fundamentales que marcaron el nacimiento de una identidad musical propia.
Con una propuesta artística que combina fidelidad sonora, una cuidada puesta en escena y una fuerte carga emotiva, "Orígenes del Rock Nacional" invita a redescubrir el legado de los pioneros del género y a celebrar un repertorio que continúa vigente más de cinco décadas después.
El espectáculo es presentado por Grupo Led Argentina, Lagus y Savia Producciones.