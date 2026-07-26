"Orígenes del Rock Nacional" en el Teatro Mendoza: un viaje a los grandes clásicos de los años '70

Durante 90 minutos, el público podrá revivir la atmósfera de los viejos vinilos, los fogones, los primeros grandes festivales y las melodías que acompañaron a toda una generación.

La puesta en escena busca recuperar la energía y la esencia de aquellos años en los que el rock comenzaba a escribir algunas de las páginas más importantes de la música argentina.

Un repertorio para todas las generaciones

El concierto reúne a 5 músicos de reconocida trayectoria: Javier Calvin, Mark Young, Adrián Castro, Indio Láser y Marcos Gabriel Martínez, quienes estarán acompañados por los artistas invitados Jorge Varas y Juan Pablo Bruno.

El repertorio fue cuidadosamente seleccionado para emocionar tanto a quienes vivieron el surgimiento del rock nacional como a los jóvenes que hoy descubren esas canciones.

Entre los clásicos que formarán parte del show se encuentran “La balsa”, “El extraño de pelo largo”, “Tengo”, “Jugo de tomate” y otras canciones fundamentales que marcaron el nacimiento de una identidad musical propia.

Con una propuesta artística que combina fidelidad sonora, una cuidada puesta en escena y una fuerte carga emotiva, "Orígenes del Rock Nacional" invita a redescubrir el legado de los pioneros del género y a celebrar un repertorio que continúa vigente más de cinco décadas después.

El espectáculo es presentado por Grupo Led Argentina, Lagus y Savia Producciones.