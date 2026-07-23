Escuchar música al trabajar o estudiar sirve para más que solo concentración: qué dice la ciencia

Para la ciencia, la música no es un truco mágico para aumentar la concentración, sino que es más bien una herramienta de autorregulación que ajusta nuestro estado de ánimo, motivación y entorno durante una situación concreta, como por ejemplo el trabajo o el estudio.

Por mucho tiempo la ciencia buscó responder este dilema de si música sí o no, pero los resultados solían ser contradictorios porque algunos estudios decían que sí y otros que no. Por eso, lo que se busca ahora es cambiar la pegunta.

En vez de buscar explicaciones sobre si la música aumenta el rendimiento mental, lo ideal es averiguar qué es lo que busca el cerebro cuando decide musicalizar una tarea que requiere atención. Antes de resolver tareas complejas, el cerebro busca un equilibrio entre motivación y bienestar porque el aburrimiento, el cansancio o el ruido ambiental influyen directamente en la capacidad de enfocarse.

Antes de asimilar conceptos, resolver un ejercicio complejo o redactar un documento, el cerebro necesita alcanzar un equilibrio entre activación, motivación y bienestar emocional conseguido a través de la música.

Entonces, la música no solo refuerza esa concentración, sino que cumple la función de acondicionar el ambiente psicológicamente. De hecho, algunas investigaciones de la ciencia determinaron que los estudiantes adaptan lo que escuchan de acuerdo a la dificultad de lo que tienen que hacer.

Otros dijeron que usaban la música para aliviar la tensión, tapar ruidos cercanos, combatir el aburrimiento, mantener el impulso o hacer llevadera una sesión larga. Entonces, la música no solo sirve para aumentar la concentración y la potencia mental, sino que crea un clima psicológico propicio para mantener la constancia, para arrancar una tarea tediosa, no sentirse solo o ahorrar energía en un trabajo rutinario.

Es por esta razón que cada persona usa la música para satisfacer necesidades concretas, dejando de lado el dilema de la concentración y entendiendo cómo aprendemos a disponer nuestra mente antes de ponerla a trabajar.