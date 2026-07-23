Suele pasar que trabajar por horas sin música puede ser realmente aburrido y lleva a distraernos fácilmente de lo que debemos hacer. Lo mismo pasa cuando las horas de estudio se hacen largas y la concentración se escapa: la música nos devuelve al enfoque.
Muchas personas son incapaces de salir de casa sin auriculares o sin leer con sonidos en sus oídos. Otras, sin embargo, reviven el eterno dilema de si escuchar música realmente ayuda a concentrarse, porque hay quienes únicamente rinden en silencio, porque cualquier melodía constituye una distracción.
Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿La música ayuda a factores importantes en lo laboral y académico como la concentración? ¿Ayuda a algo más?
Escuchar música al trabajar o estudiar sirve para más que solo concentración: qué dice la ciencia
Para la ciencia, la música no es un truco mágico para aumentar la concentración, sino que es más bien una herramienta de autorregulación que ajusta nuestro estado de ánimo, motivación y entorno durante una situación concreta, como por ejemplo el trabajo o el estudio.
Por mucho tiempo la ciencia buscó responder este dilema de si música sí o no, pero los resultados solían ser contradictorios porque algunos estudios decían que sí y otros que no. Por eso, lo que se busca ahora es cambiar la pegunta.
En vez de buscar explicaciones sobre si la música aumenta el rendimiento mental, lo ideal es averiguar qué es lo que busca el cerebro cuando decide musicalizar una tarea que requiere atención. Antes de resolver tareas complejas, el cerebro busca un equilibrio entre motivación y bienestar porque el aburrimiento, el cansancio o el ruido ambiental influyen directamente en la capacidad de enfocarse.
Entonces, la música no solo refuerza esa concentración, sino que cumple la función de acondicionar el ambiente psicológicamente. De hecho, algunas investigaciones de la ciencia determinaron que los estudiantes adaptan lo que escuchan de acuerdo a la dificultad de lo que tienen que hacer.
Otros dijeron que usaban la música para aliviar la tensión, tapar ruidos cercanos, combatir el aburrimiento, mantener el impulso o hacer llevadera una sesión larga. Entonces, la música no solo sirve para aumentar la concentración y la potencia mental, sino que crea un clima psicológico propicio para mantener la constancia, para arrancar una tarea tediosa, no sentirse solo o ahorrar energía en un trabajo rutinario.
Es por esta razón que cada persona usa la música para satisfacer necesidades concretas, dejando de lado el dilema de la concentración y entendiendo cómo aprendemos a disponer nuestra mente antes de ponerla a trabajar.
En pocas palabras
- La ciencia: La música funciona como una herramienta de autorregulación para el estado de ánimo y la motivación.
- Beneficios: La música ayuda a acondicionar psicológicamente el ambiente, combatir el aburrimiento y reducir la tensión.
- Uso personal: Cada individuo adapta lo que escucha según la dificultad de la tarea y sus necesidades concretas.