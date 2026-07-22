El viernes 24 de julio a las 21, el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) será escenario de una celebración doble e histórica: la banda mendocina Kashmir festeja sus 15 años de trayectoria y rinde homenaje al 50º aniversario de "The Song Remains the Same", la emblemática película y álbum en vivo de Led Zeppelin estrenado en 1976. Los tickets valen $20.000 y ya están a la venta y se pueden conseguir de manera online en Entradaweb como también en la boletería del teatro.
Kashmir celebra sus 15 años con un homenaje al legado de Led Zeppelin en el Teatro Plaza
Una cita imperdible para los amantes del rock que propone la banda fundada por Robert Plant y Jimmy Page
La propuesta promete una experiencia audiovisual inmersiva, con proyecciones del film original acompañadas por la performance en vivo de la banda, recreando la mística y la psicodelia que caracterizaban las presentaciones de la legendaria agrupación británica.
Kashmir, la banda mendocina que ha sabido decodificar el ADN de Led Zeppelin con una fidelidad asombrosa, propone un viaje sensorial de dos horas de clásicos inolvidades, donde la potencia del vivo se funde con la narrativa visual del film original.
El corazón de la celebración a Led Zeppelin
The Song Remains the Same es un documento histórico que captura a Led Zeppelin en el Madison Square Garden en 1973. Reconocida por su potencia musical y sus secuencias oníricas, la película se convierte en el eje de un espectáculo que busca transmitir la esencia de los años 70, con improvisación, psicodelia y fidelidad estética.
La formación de Kashmir
- Arita Rodríguez (Voz): es el hilo conductor emocional, capaz de evocar la sensibilidad y el misticismo de Robert Plant.
- Lalo Povez (Guitarra): despliega una capacidad de improvisación fundamental para capturar el espíritu libre y virtuoso de Jimmy Page.
- Fede Zuin (Bajo): pilar rítmico de la agrupación, representa la solidez y el groove de John Paul Jones.
- Pablo Sánchez (Batería): motor del show, derrocha la energía y la fuerza demoledora de John Bonham.
- El espectáculo contará además con la presencia de Luciano Vicario (Teclados) como músico invitado y de Luis Navarro, en técnica de sonido e iluminación.
Sobre Kashmir, banda mendocina tributo a Led Zeppelin
Formada en 2010, Kashmir se ha consolidado como la agrupación de reinterpretación más reconocida de la región, con presentaciones en salas de toda la provincia, escenarios de prestigio como el Teatro Independencia, Teatro Mendoza, Teatro Plaza, el Auditorio Mauricio López de San Luis y festivales como el Big Bang Fest y Homenaje al Rock de los ’70 entre otros.
En pocas palabras
- Kashmir celebra: la banda mendocina festeja 15 años con un homenaje a Led Zeppelin el 24 de julio en el Cine Teatro Plaza.
- Espectáculo audiovisual: se proyectará el film "The Song Remains the Same" acompañado por la banda en vivo.
- Entradas: tienen un valor de $20.000 y se pueden adquirir online en Entradaweb o en la boletería del teatro.