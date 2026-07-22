Kashmir celebra sus 15 años con un homenaje al legado de Led Zeppelin en el Teatro Plaza

La propuesta promete una experiencia audiovisual inmersiva, con proyecciones del film original acompañadas por la performance en vivo de la banda, recreando la mística y la psicodelia que caracterizaban las presentaciones de la legendaria agrupación británica.

Kashmir, la banda mendocina que ha sabido decodificar el ADN de Led Zeppelin con una fidelidad asombrosa, propone un viaje sensorial de dos horas de clásicos inolvidades, donde la potencia del vivo se funde con la narrativa visual del film original.