Noche especial: tango y folclore en el teatro Mendoza

Un ciclo que acerca el patrimonio cultural a la comunidad

Desde su creación, "Jueves de Orquesta" se ofrece como uno de los espacios culturales que mejor expresa el vínculo entre los artistas municipales y el público.

El ciclo nació con el propósito de abrir las puertas de los escenarios de la Ciudad para compartir el talento de sus elencos estables y acercar propuestas de excelencia con acceso gratuito a la comunidad.

Cada fecha de este ciclo invita a descubrir la versatilidad de la Orquesta Municipal a través de repertorios especialmente diseñados, poniendo en valor tanto la calidad artística de sus integrantes como la riqueza del patrimonio musical que interpreta.

De esta manera, "Jueves de Orquesta" trasciende el formato del concierto tradicional para convertirse en un punto de encuentro entre la comunidad y la producción cultural pública.

Una orquesta al servicio de la música popular

La Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro y pianista Mario Galván, será la protagonista de la velada. En esta oportunidad ofrecerá un repertorio íntegramente dedicado al tango y al folclore argentino, recorriendo obras emblemáticas que forman parte de la memoria musical del país.

Será además un concierto especial, ya que contará con la participación de los 18 músicos que integran actualmente la formación, bajo la asistencia de dirección de Alejo Viard.

La presentación refleja el intenso trabajo artístico que desarrolla la orquesta dentro de la programación cultural de la municipalidad y su permanente búsqueda por acercar nuevos repertorios al público mendocino.

Cuando la música encuentra el movimiento

La propuesta sumará un componente escénico de gran fuerza con la participación del Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Cánovas.

Sus intervenciones coreográficas fueron concebidas especialmente para acompañar el concierto y potenciar el diálogo entre la música y la danza.

La conjunción de ambos elencos oficiales de la municipalidad permitirá que cada obra cobre una nueva dimensión, donde los sonidos de la orquesta y el lenguaje del cuerpo se complementarán para recrear la esencia de las tradiciones populares argentinas.

Lejos de ser disciplinas independientes, música y danza compartirán un mismo relato escénico, invitando al público a recorrer el universo del tango y del folclore desde una mirada contemporánea, sin perder de vista sus raíces.