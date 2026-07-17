Las tardes de El Siete estrenan una nueva programación con producción mendocina

La propuesta busca fortalecer el vínculo con el público a través de historias, información y espacios de entretenimiento que reflejan la identidad mendocina.

Tres programas para acompañar la tarde en El Siete

La programación vespertina comenzará este lunes a las 16 con "Gise y Vos", el magazine conducido por Gisela Campos junto a Matías Pascualetti, con la participación de Flavio Eglez en el segmento de cocina.

El ciclo mantiene su propuesta de cercanía con la audiencia mediante temas de actualidad, historias de vida, recetas, bienestar y entrevistas en los estudios de El Siete.

El ciclo de entretenimiento "Tardes de Remate", conducido por Ale Ortega, mantiene su horario habitual de las 18.30. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

A las 17.30 llegará "Sentí la Tarde", con la conducción de Rodi Gravina. El programa ofrecerá un repaso de los principales temas del día desde una mirada distendida, incorporando en cada emisión un invitado especial para ampliar el análisis y el intercambio.

Desde las 18.30 continuará "Tardes de Remate", que mantiene su horario habitual con Ale Ortega al frente. El programa seguirá combinando juegos, premios, música, móviles en vivo, invitados y una fuerte interacción con la audiencia, tanto desde el estudio como desde diferentes puntos de la provincia.

Rodi Gravina hace un repaso de los temas más importantes del día en "Sentí la Tarde", a las 17.30 por El Siete.

Una apuesta por los contenidos locales

Con esta reorganización de la grilla, El Siete consolida una franja de programación integrada por tres formatos complementarios que combinan información, entretenimiento y participación.

La propuesta busca ofrecer una alternativa de producción local para las tardes mendocinas, poniendo en valor el talento de los profesionales de Mendoza y generando contenidos pensados especialmente para su audiencia.

Hace varios años que el canal mendocino se destaca por producir contenidos propios y originales que hablan de lo que les pasa a los mendocinos.