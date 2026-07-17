La pantalla de El Siete renueva su propuesta para las tardes y presenta una programación pensada para acompañar a la audiencia mendocina con más entretenimiento, actualidad y participación en vivo. El foco está puesto en la producción propia de contenidos con fuerte impronta local.
Las tardes de El Siete estrenan una nueva programación con producción mendocina
Desde este lunes El Siete reorganiza su franja vespertina con nuevos horarios para "Gise y Vos", "Sentí la Tarde" y "Tardes de Remate"
A partir de este lunes, el canal mendocino pondrá en marcha una nueva grilla vespertina que reúne tres ciclos de producción propia, cada uno con una identidad definida pero unidos por una misma premisa: ofrecer contenidos cercanos, dinámicos y con sello local.
La renovación de Las Tardes del Siete reafirma la apuesta de la emisora por una televisión realizada íntegramente en Mendoza, con conductores, periodistas, productores y equipos técnicos de la provincia.
La propuesta busca fortalecer el vínculo con el público a través de historias, información y espacios de entretenimiento que reflejan la identidad mendocina.
Tres programas para acompañar la tarde en El Siete
La programación vespertina comenzará este lunes a las 16 con "Gise y Vos", el magazine conducido por Gisela Campos junto a Matías Pascualetti, con la participación de Flavio Eglez en el segmento de cocina.
El ciclo mantiene su propuesta de cercanía con la audiencia mediante temas de actualidad, historias de vida, recetas, bienestar y entrevistas en los estudios de El Siete.
A las 17.30 llegará "Sentí la Tarde", con la conducción de Rodi Gravina. El programa ofrecerá un repaso de los principales temas del día desde una mirada distendida, incorporando en cada emisión un invitado especial para ampliar el análisis y el intercambio.
Desde las 18.30 continuará "Tardes de Remate", que mantiene su horario habitual con Ale Ortega al frente. El programa seguirá combinando juegos, premios, música, móviles en vivo, invitados y una fuerte interacción con la audiencia, tanto desde el estudio como desde diferentes puntos de la provincia.
Una apuesta por los contenidos locales
Con esta reorganización de la grilla, El Siete consolida una franja de programación integrada por tres formatos complementarios que combinan información, entretenimiento y participación.
La propuesta busca ofrecer una alternativa de producción local para las tardes mendocinas, poniendo en valor el talento de los profesionales de Mendoza y generando contenidos pensados especialmente para su audiencia.
Hace varios años que el canal mendocino se destaca por producir contenidos propios y originales que hablan de lo que les pasa a los mendocinos.
En pocas palabras
- El Siete: Reorganiza su franja vespertina con nuevos horarios para sus programas.
- Producción local: Estrena nueva programación de producción mendocina con tres ciclos propios.
- Objetivo: Fortalecer el vínculo con la audiencia mendocina con contenidos cercanos y sello local.