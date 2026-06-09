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Mundial 2026

Todos los partidos del Mundial 2026 que podés ver gratis en El Siete y seguir en vivo por Radio Nihuil

Grupo América Interior tendrá una completa cobertura del Mundial 2026 con enviados especiales de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil, y transmisiones en vivo de los partidos más destacados.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los enviados de Grupo América Interior en Kansas City.

Los enviados de Grupo América Interior en Kansas City.

Grupo América Interior tendrá una completa cobertura del Mundial 2026 con enviados especiales de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil, y transmisiones en vivo de los partidos más destacados.

Los enviados especiales ya están en Kansas City y El Siete transmitirá en vivo más de 30 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección argentina, permitiendo a los hogares mendocinos disfrutar de la competencia en cada una de sus instancias y reforzando el compromiso de la empresa con la producción de contenidos de calidad, cercanos y relevantes.

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Además, el Mundial 2026 será el eje fundamental de la programación, con móviles, informes, entrevistas y contenidos exclusivos vinculados al desarrollo de la máxima competencia y la participación de la Selección Argentina.

Por su parte, Radio Nihuil contará con la transmisión de los principales partido, salidas especiales, análisis y la participación de sus equipos periodísticos, llevando a sus oyentes la actualidad del torneo con la inmediatez y la cercanía que caracterizan a la radio líder de Mendoza.

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Todos los partidos del Mundial 2026 para ver gratis por El Siete

Fase de grupos

  • Jueves 11/6 a las 16 México vs. Sudáfrica
  • Vienes 12/6 a las 22 Estados Unidos vs. Paraguay
  • Sábado 13/6 a las 19 Brasil vs. Marruecos
  • Domingo 14/6 a las 17 Países Bajos vs. Japón
  • Domingo 14/6 a las 20 Costa de Marfil vs. Ecuador
  • Lunes 15/6 a las 19 Arabia Saudita vs. Uruguay
  • Martes 16/6 a las 22 Argentina vs. Argelia
  • Miércoles 17/6 a las 17 Inglaterra vs. Croacia
  • Jueves 18/6 a las 16 Suiza vs. Bosnia
  • Viernes 19/6 a las 19 Escocia vs. Marruecos
  • Sábado 20/6 a las 17 Alemania vs. Costa de Marfil
  • Domingo 21/6 a las 13 España vs. Arabia Saudita
  • Domingo 21/6 a las 19 Uruguay vs. Cabo Verde
  • Lunes 22/6 a las 14 Argentina vs. Austria
  • Martes 23/6 a las 14 Portugal vs. Uzbekistán
  • Martes 23/6 a las 17 Inglaterra vs. Ghana
  • Miércoles 24/6 a las 19 Brasil vs. Escocia
  • Jueves 25/6 a las 17 Ecuador vs. Alemania
  • Jueves 25/6 a las 23 Paraguay vs. Australia
  • Viernes 26/6 a las 16 Noruega vs. Francia
  • Viernes 26/6 a las 21 Uruguay vs. España
  • Sábado 27/6 a las 23 Argentina vs. Jordania

16avos de final

  • Viernes 3/7 a las 19 1ro Grupo J vs. 2do Grupo H

Todos los partidos del Mundial 2026 para seguir por Radio Nihuil

Fase de grupos

  • Jueves 11/6 a las 16 México vs. Sudáfrica
  • Vienes 12/6 a las 22 Estados Unidos vs. Paraguay
  • Sábado 13/6 a las 19 Brasil vs. Marruecos
  • Domingo 14/6 a las 14 Alemania vs. Curazao
  • Domingo 14/6 a las 17 Países Bajos vs. Japón
  • Domingo 14/6 a las 20 Costa de Marfil vs. Ecuador
  • Lunes 15/6 a las 13 España vs. Cabo Verde
  • Lunes 15/6 a las 19 Arabia Saudita vs. Uruguay
  • Martes 16/6 a las 16 Francia vs. Senegal
  • Martes 16/6 a las 22 Argentina vs. Argelia
  • Miércoles 17/6 a las 14 Portugal vs. Congo
  • Miércoles 17/6 a las 17 Inglaterra vs. Croacia
  • Miércoles 17/6 a las 23 Uzbekistán vs. Colombia
  • Jueves 18/6 a las 16 Suiza vs. Bosnia
  • Jueves 18/6 a las 19 Canadá vs. Qatar
  • Jueves 18/6 a las 22 México vs. Corea del Sur
  • Viernes 19/6 a las 16 Estados Unidos vs. Australia
  • Viernes 19/6 a las 19 Escocia vs. Marruecos
  • Viernes 19/6 a las 22 Brasil vs. Haití
  • Sábado 20/6 a las 14 Países Bajos vs. Suecia
  • Sábado 20/6 a las 17 Alemania vs. Costa de Marfil
  • Sábado 20/6 a las 21 Curazao vs. Ecuador
  • Domingo 21/6 a las 13 España vs. Arabia Saudita
  • Domingo 21/6 a las 19 Uruguay vs. Cabo Verde
  • Lunes 22/6 a las 14 Argentina vs. Austria
  • Lunes 22/6 a las 18 Francia vs. Irak
  • Martes 23/6 a las 14 Portugal vs. Uzbekistán
  • Martes 23/6 a las 17 Inglaterra vs. Ghana
  • Martes 23/6 a las 23 Congo vs. Colombia
  • Miércoles 24/6 a las 19 Brasil vs. Escocia
  • Miércoles 24/6 a las 22 México vs. República Checa
  • Jueves 25/6 a las 17 Ecuador vs. Alemania
  • Jueves 25/6 a las 20 Túnez vs. Países Bajos
  • Jueves 25/6 a las 23 Paraguay vs. Australia
  • Viernes 26/6 a las 16 Noruega vs. Francia
  • Viernes 26/6 a las 21 Uruguay vs. España
  • Sábado 27/6 a las 18 Panamá vs. Inglaterra
  • Sábado 27/6 a las 23 Argentina vs. Jordania

16avos de final

  • Domingo 28/6 a las 16
  • Lunes 29/6 a las 14
  • Lubes 29/6 a las 22
  • Martes 30/6 a las 14
  • Martes 30/6 a las 18
  • Martes 30/6 a las 22
  • Miércoles 1/7 a las 13
  • Miércoles 1/7 a las 17
  • Miércoles 1/7 a las 22
  • Jueves 2/7 a las 16
  • Jueves 2/7 a las 20
  • Viernes 3/7 a las 15
  • Viernes 3/7 a las 19 1ro Grupo J vs. 2do Grupo H
  • Viernes 3/7 a las 22.30

Octavos de final

  • Sábado 4/7 a las 14
  • Sábado 4/7 a las 18
  • Domingo 5/7 a las 19
  • Domingo 5/7 a las 21
  • Lunes 6/7 a las 16
  • Lunes 6/7 a la las 21

Cuartos de final

  • Miércoles 8/7 a las 17
  • Viernes 10/7 a las 17
  • Sábado 11/7 a ls 18
  • Sábado 11/7 a las 22

Semifinal

  • Martes 14/7 a las 16
  • Miércoles 15/6 a las 16

Tercer puesto

  • Sábado 18/7 a las 16

Final

  • Domingo 19/7 a las 16

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