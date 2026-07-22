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Juanfer Quintero, con un pie afuera de River: desde Miami apuntó contra Eduardo Coudet

Juan Fernando Quintero rompió el silencio tras el Mundial 2026, expuso sus claras diferencias con Eduardo Coudet y sembró serias dudas sobre su futuro en River

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juanfer rompió el silencio y apuntó contra Eduardo Coudet.

Juanfer rompió el silencio y apuntó contra Eduardo Coudet.

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en River con unas explosivas declaraciones desde Miami. El mediocampista colombiano rompió el silencio tras su participación en el Mundial 2026 y sembró dudas sobre su continuidad. En desacuerdo con las decisiones tácticas de Eduardo Coudet, el héroe de Madrid expuso cortocircuitos internos.

Con licencia hasta fin de mes por motivos personales, el futuro del volante ofensivo de 33 años en Núñez quedó en jaque. En este contexto, ante los micrófonos de ESPN, el mediocampista rompió el silencio.

La palabra de Juanfer y el palito para Coudet

"No soy prioridad para Coudet", disparó Juanfer Quintero en diálogo con el programa Equipo F desde Estados Unidos. El colombiano fue tajante al marcar sus diferencias con el Chacho: "Tenemos gustos futbolísticos diferentes, pero es normal. No le debo nada a nadie, soy muy directo. No tengo nada en contra del Chacho, pero después de lo que viví en el semestre estoy viendo cuál es la mejor situación para mí y para el club".

Además, desmintió al DT sobre la fecha de su reincorporación y reveló que no habla con él desde que se fue: "El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado antes del Mundial. Si lo dijo es porque no tenía conocimiento de la situación. Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba acá. Si me necesitan voy a estar siempre, pero para hablar de mí hay que ver los últimos seis meses".

El colombiano continuó profundizando sobre su distanciamiento y su diferencia de minutos en comparación con su ciclo bajo la conducción de Marcelo Gallardo: "Cuando llegó el Chacho fue otra cosa. Miren las estadísticas. Con Gallardo jugué todos los partidos... Para muchos seré relevante, para otros no. Se lo dije al entrenador, lo respeto y acato sus normas, pero tomaré la mejor decisión para mí y el club".

Sobre los próximos pasos, Quintero aclaró cómo será su itinerario: "Espero llegar bien el 30 y solucionar las cosas. Pertenezco a River todavía y no escapo de la situación. No hablemos de si me voy o no; el día que me vaya o me quede se va a dar la noticia".

Más declaraciones de Juanfer Quintero

El colombiano, en su charla, también se refirió a otros temas:

  • Ofertas para su futuro: "Estamos mirando qué es lo mejor y ya analizaremos. No sé quién inventó que no estaba para jugar ante Belgrano; estaba con zapatillas de tenis por el frío".
  • El significado de la capitanía: "Soy alguien que no habla mucho, que tira para adelante. La cinta es mucho, pero tampoco representa algo. Por el largo tiempo que estuve me la dieron y asumo el rol con naturalidad".
  • El apartado de 15 futbolistas del plantel: "Cuando se toman las decisiones hay que respetarlas. A mí me puede pasar; hoy sacaron a compañeros y a mí me dijeron que me puedo presentar en 20 días. Si en el día de mañana me toca a mí, lo voy a respetar".

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