Juanfer Quintero, con un pie afuera de River: desde Miami apuntó contra Eduardo Coudet

Además, desmintió al DT sobre la fecha de su reincorporación y reveló que no habla con él desde que se fue: "El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado antes del Mundial. Si lo dijo es porque no tenía conocimiento de la situación. Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba acá. Si me necesitan voy a estar siempre, pero para hablar de mí hay que ver los últimos seis meses".

El colombiano continuó profundizando sobre su distanciamiento y su diferencia de minutos en comparación con su ciclo bajo la conducción de Marcelo Gallardo: "Cuando llegó el Chacho fue otra cosa. Miren las estadísticas. Con Gallardo jugué todos los partidos... Para muchos seré relevante, para otros no. Se lo dije al entrenador, lo respeto y acato sus normas, pero tomaré la mejor decisión para mí y el club".

Sobre los próximos pasos, Quintero aclaró cómo será su itinerario: "Espero llegar bien el 30 y solucionar las cosas. Pertenezco a River todavía y no escapo de la situación. No hablemos de si me voy o no; el día que me vaya o me quede se va a dar la noticia".

Más declaraciones de Juanfer Quintero

El colombiano, en su charla, también se refirió a otros temas: