Juanfer Quintero, con un pie afuera de River: desde Miami apuntó contra Eduardo Coudet

Además, desmintió al DT sobre la fecha de su reincorporación y reveló que no habla con él desde que se fue: "El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado antes del Mundial. Si lo dijo es porque no tenía conocimiento de la situación. Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba acá. Si me necesitan voy a estar siempre, pero para hablar de mí hay que ver los últimos seis meses".
El colombiano continuó profundizando sobre su distanciamiento y su diferencia de minutos en comparación con su ciclo bajo la conducción de Marcelo Gallardo: "Cuando llegó el Chacho fue otra cosa. Miren las estadísticas. Con Gallardo jugué todos los partidos... Para muchos seré relevante, para otros no. Se lo dije al entrenador, lo respeto y acato sus normas, pero tomaré la mejor decisión para mí y el club".
Sobre los próximos pasos, Quintero aclaró cómo será su itinerario: "Espero llegar bien el 30 y solucionar las cosas. Pertenezco a River todavía y no escapo de la situación. No hablemos de si me voy o no; el día que me vaya o me quede se va a dar la noticia".
Más declaraciones de Juanfer Quintero
El colombiano, en su charla, también se refirió a otros temas:
- Ofertas para su futuro: "Estamos mirando qué es lo mejor y ya analizaremos. No sé quién inventó que no estaba para jugar ante Belgrano; estaba con zapatillas de tenis por el frío".
- El significado de la capitanía: "Soy alguien que no habla mucho, que tira para adelante. La cinta es mucho, pero tampoco representa algo. Por el largo tiempo que estuve me la dieron y asumo el rol con naturalidad".
- El apartado de 15 futbolistas del plantel: "Cuando se toman las decisiones hay que respetarlas. A mí me puede pasar; hoy sacaron a compañeros y a mí me dijeron que me puedo presentar en 20 días. Si en el día de mañana me toca a mí, lo voy a respetar".