Netflix tiene la serie de época que continuó el legado de Entrevías

Netflix: de qué trata la serie Entre Tierras

Entre tierras es una serie drama ambientada en España, en la década de los 60. En este escenario, vive María, una joven que se vive por y para su familia desde la muerte de su padre.

Pese a tener unos sueños muy ambiciosos para su futuro, decide casarse con Ramón, un terrateniente mayor que ella, con el que espera poder asegurar la estabilidad económica de su madre y sus hermanos.

María debe dejar su hogar y trasladarse a La Mancha, donde contraerá matrimonio con Ramón. Lo que ella no sabe es que en realidad se ha casado con Manuel, el joven y prepotente sobrino de Ramón, con quien se ve obligada a vivir.

Sin embargo, cuando no albergaba ninguna esperanza de volver a ser feliz reaparece en su vida, José, su amor verdadero, que tuvo que marcharse a trabajar a Alemania años atrás.

Netflix: reparto de la serie Entre Tierras

Megan Montaner

Unax Ugalde

Begoña Maestre

Clara Garrido

Carlos Serrano

Juanjo Puigcorbé

Tráiler de la serie Entre Tierras

Dónde ver la serie Entre Tierras, según la zona geográfica