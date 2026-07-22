Netflix tiene la serie española de época que pretende continuar con el legado de la histórica y exitosa Entrevías. Es un drama que mezcla historias de amor y desencuentros, se trata de Entre Tierras.
Netflix tiene la serie de época que continuó el legado de Entrevías
Netflix tiene la serie española de época que pretende continuar con el legado de la histórica y exitosa Entrevías. Es un drama que mezcla historias de amor y desencuentros
Netflix, tiene la serie española Entre Tierras se metió entre las diez más vistas del mundo y que pretende continuar con el legado de la histórica Entrevías. Esta serie es una adaptación de la miniserie italiana La Esposa del año 2022 en donde la trama gira en torno a María Rodríguez, una mujer andaluza que -luego de la muerte de su padre- decide alejarse de sus deseos personales por el bienestar de su familia.
La serie española Entre tierras tiene 2 temporadas. María (Megan Montaner), una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre, decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos.
Netflix: de qué trata la serie Entre Tierras
Entre tierras es una serie drama ambientada en España, en la década de los 60. En este escenario, vive María, una joven que se vive por y para su familia desde la muerte de su padre.
Pese a tener unos sueños muy ambiciosos para su futuro, decide casarse con Ramón, un terrateniente mayor que ella, con el que espera poder asegurar la estabilidad económica de su madre y sus hermanos.
María debe dejar su hogar y trasladarse a La Mancha, donde contraerá matrimonio con Ramón. Lo que ella no sabe es que en realidad se ha casado con Manuel, el joven y prepotente sobrino de Ramón, con quien se ve obligada a vivir.
Sin embargo, cuando no albergaba ninguna esperanza de volver a ser feliz reaparece en su vida, José, su amor verdadero, que tuvo que marcharse a trabajar a Alemania años atrás.
Netflix: reparto de la serie Entre Tierras
- Megan Montaner
- Unax Ugalde
- Begoña Maestre
- Clara Garrido
- Carlos Serrano
- Juanjo Puigcorbé
Tráiler de la serie Entre Tierras
Dónde ver la serie Entre Tierras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entre Tierras está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entre Tierras está disponible en Netflix.
- España: la serie Entre Tierras está disponible en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena serie: "Entre Tierras", drama de época español que busca replicar el éxito de "Entrevías".
- Trama principal: María, una joven andaluza, se casa con un terrateniente para asegurar el futuro de su familia, pero se ve envuelta en una compleja relación.