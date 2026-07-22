Este miércoles 22 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix incorporó un nuevo título a su catálogo que promete ser el más estremecedor del año. Se trata de una producción basada en hechos reales que no te dejará despegarte de la pantalla.
Es un drama criminal y subido de tono que está basado en hechos reales: recién llega a Netflix
Basada en hechos reales, la producción brasileña no solo conmociona por su trama sino también por su contenido subido de tono.
Estamos hablando de la película Elize: Sombras de una mujer, un drama psicológico de Brasil que fue dirigido por Felipe Vellas y tiene una duración de apenas 1 hora y 33 minutos. Es subido de tono y no deja de sumar reproducciones.
La película de Netflix está inspirada en la historia real de Elize Matsunaga, quien conmocionó a Brasil tras asesinar y descuartizar a su marido en el apartamento de la pareja.
“Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también provocara reflexión. Queríamos abordar la violencia: ¿qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”, afirmó el guionista Raphael Montes.
“Queríamos mostrar la dualidad de esta mujer. Es una historia con la que incluso se puede empatizar en algunos aspectos, pero tiene el peor final posible”, añadió la guionista Mariana Torres.
Netflix: de qué trata la película Elize: Sombras de una mujer
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Elize: Sombras de una mujer versa: "En esta recreación de un caso real, una ex dama de compañía lucha por superar la infidelidad de su adinerado marido, pero la traición envenena su matrimonio".
Netflix: tráiler de la película Elize: Sombras de una mujer
Reparto de Elize: Sombras de una mujer, película de Netflix
- Lorena Comparato
- Henrique Kimura
- Denise Weinberg
- Gustavo Falcao
- Julia Shimira
- Flora Sandya
- Edson Kameda
- Miwa Yanagizawa
- Arthur Toyoshima
- Julia Konrad
- Erica Montanheiro
- Marat Descartes
- Luciano Quirino
Dónde ver la película Elize: Sombras de una mujer
- Latinoamérica: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
- España: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La plataforma suma "Elize: Sombras de una mujer", un drama psicológico basado en hechos reales.
- Trama central: La película narra la historia de Elize Matsunaga, quien asesinó a su marido en Brasil.
- Disponibilidad: El film se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.