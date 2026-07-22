Es un drama criminal y subido de tono que está basado en hechos reales: recién llega a Netflix

“Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también provocara reflexión. Queríamos abordar la violencia: ¿qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”, afirmó el guionista Raphael Montes.

“Queríamos mostrar la dualidad de esta mujer. Es una historia con la que incluso se puede empatizar en algunos aspectos, pero tiene el peor final posible”, añadió la guionista Mariana Torres.

Netflix: de qué trata la película Elize: Sombras de una mujer

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Elize: Sombras de una mujer versa: "En esta recreación de un caso real, una ex dama de compañía lucha por superar la infidelidad de su adinerado marido, pero la traición envenena su matrimonio".

Netflix: tráiler de la película Elize: Sombras de una mujer

Reparto de Elize: Sombras de una mujer, película de Netflix

Lorena Comparato

Henrique Kimura

Denise Weinberg

Gustavo Falcao

Julia Shimira

Flora Sandya

Edson Kameda

Miwa Yanagizawa

Arthur Toyoshima

Julia Konrad

Erica Montanheiro

Marat Descartes

Luciano Quirino

Dónde ver la película Elize: Sombras de una mujer