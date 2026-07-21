Es la película de terror que nadie vio venir y uno de los thrillers más perturbadores del momento

"'Compañera perfecta' es un gran exponente del género que al mismo tiempo despliega sin solemnidad dilemas existenciales tan antiguos como la humanidad y al mismo tiempo preguntas completamente actuales", destacó Santiago García de Leer Cine.

Netflix: de qué trata la película Compañera perfecta

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Compañera perfecta versa: "Cuando unas vacaciones en un lago remoto se vuelven mortales, una mujer debe ingeniárselas para escapar de un peligroso plan ideado por su novio y sus amigos".

La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Netflix: tráiler de la película Compañera perfecta

Reparto de Compañera perfecta, película de Netflix

Sophie Thatcher

Jack Quaid

Lukas Gage

Megan Surl

Harvey Guillén

Rupert Friend

Jaboukie Young. White

Matt McCarthy

Marc Menchaca

Dónde ver la película Compañera perfecta, según la zona geográfica