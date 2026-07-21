La plataforma de Netflix tiene un ranking de las series y películas más vistas del catálogo. Una de ellas es Compañera perfecta, un thriller de terror que ha sido aclamado por la crítica y se posiciona en el lugar 7 de los más vistos hoy.
Es la película de terror que nadie vio venir y uno de los thrillers más perturbadores del momento
La tensión aumenta en Netflix con un perturbador thriller que nadie vio venir y ya se ubica en el top 7 de las preferencias.
Compañera perfecta es una película de 2025 dirigida por Drew Hancock que tiene una duración de apenas 1 hora y 37 minutos. Se trata de una producción de ciencia ficción y suspenso que roza los límites del terror.
La oferta de Netflix es "un ingenioso y trepidante thriller de terror que mantiene al espectador en vilo y que contiene generosas dosis de humor mordaz", declaró el crítico Frank Scheck de The Hollywood Reporter.
"'Compañera perfecta' es un gran exponente del género que al mismo tiempo despliega sin solemnidad dilemas existenciales tan antiguos como la humanidad y al mismo tiempo preguntas completamente actuales", destacó Santiago García de Leer Cine.
Netflix: de qué trata la película Compañera perfecta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Compañera perfecta versa: "Cuando unas vacaciones en un lago remoto se vuelven mortales, una mujer debe ingeniárselas para escapar de un peligroso plan ideado por su novio y sus amigos".
La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.
Netflix: tráiler de la película Compañera perfecta
Reparto de Compañera perfecta, película de Netflix
- Sophie Thatcher
- Jack Quaid
- Lukas Gage
- Megan Surl
- Harvey Guillén
- Rupert Friend
- Jaboukie Young. White
- Matt McCarthy
- Marc Menchaca
Dónde ver la película Compañera perfecta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Compañera perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Compañera perfecta se puede ver en HBO Max.
- España: la película Compañera perfecta se puede ver en Netflix.