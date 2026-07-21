Cómo afilar un cuchillo que no corta con un implemento de cocina que pocos imaginan

Un cuchillo que no corta, además de producir más trabajo para el fin del que es utilizado, no deja de ser un peligro, ya que en el intento de cortar lo que se pretende, se ejerce más fuerza de lo habitual y es ahí cuando los accidentes suceden.

Para que un cuchillo quede bien filoso y corte como cuando era nuevo, todo el mundo debería conocer con qué utensilio de cocina se puede afilar. Se trata de un truco casero bastante efectivo.