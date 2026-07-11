Un amigo mató a su hijo con un cuchillo, pero eligieron la compasión con el asesino

La reacción inicial fue de absoluto caos por la sorpresa. "No me acuerdo, pero aparentemente llamé a mi mejor amiga gritando a más no poder", comentó sobre esos instantes agónicos.

"Probablemente no debería haber conducido en ese estado, pero llegué a salvo a casa de mamá, papá". El principal sospechoso resultó ser un amigo del fallecido llamado Anthony Jones.

Una historia inventada

Jones negó los cargos al principio. Según confesó tiempo después, "subió al estrado e inventó una historia", una decisión que "realmente lo arruinó". El primer proceso legal demoró dos años para llegar a tribunales. Todo terminó sin resolución por falta de acuerdo en el jurado.

"Pensábamos que terminaría en el día uno porque la frase inicial era la llamada al 911, decíamos, sabemos quién lo hizo, entonces, ¿por qué tenemos que pasar por seis semanas de juicio? Luego terminamos teniendo que hacer otro juicio después de eso", detalló Brown.

La fiscalía sugirió un cambio de estrategia legal para evitar una absolución. "Los llevaron a un lado para decirles, podría salirse con la suya con el asesinato o podríamos ir por homicidio involuntario. Mi mamá simplemente dijo: 'No, iremos por asesinato', incluso con el riesgo de que pudiera salir libre", relató la hermana de la víctima.

Al llegar la nueva instancia judicial, el culpable finalmente admitió los hechos. "Nada iba a traer a mi hermano de vuelta, pero estábamos aliviados de tener un final", expresó.

Perdón absoluto

Catorce años pasaron desde aquel trágico suceso. En el año 2025 llegó el momento de la libertad condicional para el hombre encarcelado. Durante su tiempo en prisión, logró obtener un título en el ministerio religioso. La familia de la víctima optó por la compasión.

"De hecho, fui a la audiencia de fianza en Parramatta; nos informaban a cada paso del camino. Escuchamos que se reformó, así que no creo que tuviéramos ningún reparo en que saliera. Era más bien que se mantuviera por el buen camino por nosotros", afirmó. Además, agregó: "Mamá, papá estaban felices de que saliera si se reformó".

Gary Jubelin entrevistó también al perpetrador del crimen. "Antes de tenerlo en el podcast, así fue como empezamos a ponernos en contacto, no me sentía cómodo teniéndolo en el podcast para hablar de su vida a menos que hablara con la familia, la familia de Edan, eso me llevó a ti", le explicó el presentador a Brown.

Jessica Brown explicó por qué su familia perdonó al asesino de su hermano.

Añadió una reflexión sobre la madurez del grupo familiar: "Hablamos al respecto, pensé que fuiste muy generosa en lo que tenías que decir, los sentimientos que tenías sobre Anthony potencialmente cambiando su vida".

Lejos de guardar rencor, el núcleo familiar se mostró en paz con el desenlace. "Estamos muy agradecidos de que cambió su vida, hay muchas familias que no tienen eso", concluyó Brown.

"Si bien tuvimos mucha mala suerte al perder a mi hermano, tuvimos suerte en el sentido de que Jones hizo algo consigo mismo, tiene un plan para retribuir a la comunidad, para convertir su vida en un propósito ahora en lugar de ser solo un hombre enojado, que es lo que describió en el podcast que hizo".