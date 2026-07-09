Ya son cerca de 3.900 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

Miembros del Ejército de Venezuela colaboran con la provisión de agua potable para la población. Foto: Noticias Argentinas

Balance del drama en Venezuela

El balance del doble terremoto en Venezuela también da cuenta de 17.907 personas que permanecen sin vivienda, así como 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron definitivamente.

Rodríguez informó que los equipos de atención han asistido a 86.794 familias y ha brindado atención médica a 27.398 pacientes, en medio de una operación que incluye la distribución de más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable.

El portavoz reportó igualmente la instalación de 87 campamentos transitorios para atender a la población damnificada, mientras se contabilizan 1.102 réplicas desde el evento sísmico inicial.

Enfatizó que el denominado alto mando político y militar de Venezuela se mantiene desplegado trabajando arduamente en una fase que combina distintos niveles de atención y que mantiene a la nación en conmoción interna.

La ayuda humanitaria incluye la entrega de aparatos de tecnología para mejorar las comunicaciones. Foto: Noticias Argentinas

Pedido al rey británico

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta al rey británico Carlos III para pedirle que libere el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, y así poder usarlo para afrontar los costos de la recuperación tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y damnificados en el país.

“Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”, dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV, citada por CNN.

“Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse”, afirmó.

La mandataria encargada también dijo que sostuvo una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el pedido de liberar recursos de Venezuela en ese organismo.

El país sudamericano reclama desde hace años el acceso a las 31 toneladas de lingotes depositados en el Banco de Inglaterra, donde la justicia británica le negó el acceso a Caracas al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente.

Además, Venezuela tiene en el FMI 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que equivalen unos U$S5.100 millones.

“Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación”, dijo Rodríguez.