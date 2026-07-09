Irán contratacó con misiles y advirtió a Estados Unidos tras los ataques en el Golfo

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por su parte, el Pentágono emitió un comunicado preliminar donde se evalúan los daños materiales y el estado del personal civil y militar apostado en la zona de conflicto. Las agencias de noticias internacionales informaron que el nivel de alerta en los campamentos occidentales se elevó al máximo tras el impacto de las ojivas. La Casa Blanca evalúa por estas horas una respuesta coordinada con sus aliados de la región para frenar la ofensiva de Irán.

La fuerte advertencia del Parlamento de Irán

En el plano político, el presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una dura advertencia a la Casa Blanca a través de sus redes sociales. El funcionario aseguró que su país responderá de manera simétrica a cualquier tipo de agresión externa que ponga en riesgo la soberanía de su nación.

El legislador recurrió a su cuenta oficial de la plataforma X para fijar la postura de Irán: “Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe”. Con esta frase contundente, el funcionario marcó la posición oficial de Teherán ante la comunidad internacional, que sigue con extrema preocupación el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

El mensaje de Qalibaf refleja el quiebre de los canales habituales de negociación y establece una doctrina de represalia inmediata que preocupa a las Naciones Unidas. Los analistas diplomáticos señalan que estas palabras reducen notablemente el margen para un cese del fuego a corto plazo y añaden una presión inédita sobre los mercados energéticos globales, que ya registran subas en el precio del barril de crudo por la inestabilidad que genera Irán.

Irán confirmó el despliegue de proyectiles y aeronaves no tripuladas sobre instalaciones norteamericanas en la región.

Denuncia por ataques cerca de la central nuclear de Irán

El punto de mayor fricción y preocupación global se centra en las denuncias presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país islámico. Según los informes oficiales emitidos por Irán, uno de los últimos bombardeos perpetrados por las fuerzas aéreas estadounidenses impactó en el perímetro de la central nuclear de Bushehr.

Si bien no se reportaron fugas de material radiactivo ni daños estructurales graves en el reactor principal, la proximidad del ataque generó un repudio generalizado por el riesgo ambiental que implica para toda la región. El complejo de Bushehr es considerado una pieza fundamental del programa energético de Irán y cuenta con la supervisión periódica de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Las autoridades de Defensa de Irán insistieron en que poner en peligro una instalación de estas características viola los tratados internacionales de Ginebra sobre la protección de infraestructuras civiles críticas. Se espera que en las próximas horas se formalice una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir sanciones y frenar las hostilidades de manera urgente en el perímetro de exclusión energética.