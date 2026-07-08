"Quitarle la bota a las provincias": Milei repitió la épica del Pacto de Mayo y relanzó su gestión

La foto del presidente Javier Milei con los gobernadores que lo acompañaron en la vigilia por el 9 de Julio en Tucumán. Además, lo acompaña la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Presidencia de la Nación

El discurso de la vigilia del 9 de Julio

Milei abrió su discurso recordando la firma de la declaración de la independencia hace 210 años y trazó un paralelismo con la gestión de su gobierno. Citó la frase de José de San Martín ante el Ejército de los Andes ,"Seamos libres que lo demás no importa nada", para sostener que la libertad debe seguir siendo, dijo, "el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la patria".

El mensaje del presidente fue emitido por Cadena Nacional.

El jefe de Estado afirmó que su gestión asumió el compromiso de "liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado Bipresente" y sostuvo que ese objetivo fue ratificado por los argentinos en 2023 y en 2025, en alusión a las elecciones en las que fue electo mandatario del país y luego las elecciones legislativas.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto al presidente Javier Milei en la vigilia por el 9 de Julio. Foto: Presidencia de la Nación.

El repaso del Pacto de Mayo

Milei recordó los diez puntos acordados hace dos años en el Pacto de Mayo —entre ellos el equilibrio fiscal, la reforma tributaria, la reforma laboral y previsional y la apertura comercial— y aseguró que buena parte de esos compromisos ya fueron cumplidos.

"La Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos", remarcó.

Sobre la relación con las provincias, el mandatario planteó que el objetivo de su gobierno fue "quitarle la bota del cuello a las provincias" y devolverles la autonomía que, según dijo, les había sido quitada durante el siglo XX.

El balance económico de Milei

En materia económica, Milei enumeró una serie de logros de gestión. Dijo que su gobierno "hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad" y que se llevan "más de dos años con superávit fiscal".

En ese sentido, agregó que la relación deuda-producto del sector público bajó del 100% al 39% y remarcó: "Estamos desendeudando el país".

El presidente Javier Milei hizo un repaso de su gestión y enumeró los logros como la reforma de la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral. Foto: Presidencia de la Nación

Entre los logros que enumeró el líder de la Libertad Avanza, en Tucumán, recalcó la eliminación del cepo cambiario, la baja de impuestos —afirmó que le devolvieron a los argentinos "tres puntos del PBI"— y el regreso del crédito hipotecario. Sobre las manifestaciones callejeras, dijo que su gobierno "eliminó los piquetes" y que el número bajó de 9.000 por año a cero.

En el plano legislativo, citó la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la ley de "Inocencia Fiscal" y la reforma de la Ley de Glaciares. Mencionó además el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, alcanzado "tras 26 años de negociaciones", y el cierre del litigio con los últimos holdouts de la deuda soberana.

Por otro lado, el presidente le dedicó un párrafo completo a la situación financiera de Argentina: "El riesgo país está cayendo valores que no se veían hace más de ocho años".

En ese punto, anunció que el equipo económico ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027.

Uno de los momentos más importantes de su discurso fue cuando habló del apoyo de Estados Unidos y de los acuerdos comerciales que se trabaron con ese país. "Hoy el mundo nos respalda porque vieron de lo que fue capaz Argentina".

El anuncio sobre el Banco Central

Como parte de la nueva agenda de reformas que impulsará en el Congreso, Milei adelantó que el gobierno enviará un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de prohibir penalmente la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro. También anticipó una iniciativa para limitar el funcionamiento del Estado en caso de agotarse las partidas del Presupuesto nacional, en un esquema similiar al que implementó su par, Donald Trump.

El contexto político de la vigilia del 9 de Julio

El acto se realizó en un clima distinto al de 2024, cuando 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo. En esta ocasión no hubo instancia de firma y la convocatoria reunió a menos mandatarios provinciales. El encuentro se dio además días después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, ocurrida el 27 de junio en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni, reemplazado por Diego Santilli, mantiene en la actualidad restricciones judiciales para salir del país mientras avanza la causa que también investiga a su esposa, Bettina Angeletti.

Tras el acto en Tucumán, Milei y su comitiva regresaron a Buenos Aires para encabezar el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.