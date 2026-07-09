El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó este miércoles de la vigilia por el 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán, junto al presidente Javier Milei y a otros mandatarios provinciales, y luego publicó un mensaje en su cuenta de X en el que ratificó su respaldo político al gobierno nacional.
Cornejo participó de la vigilia en Tucumán y renovó su respaldo al presidente Milei
El gobernador de Mendoza se desmarcó del proyecto de eliminación de las PASO en Mendoza, pese a que a nivel nacional el plan de Milei es que sean historia en 2027
"En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente @JMilei y gobernadores de distintas provincias", escribió Cornejo. El gobernador agregó que el acto sirvió para "conmemorar una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de trabajar por un país con instituciones sólidas, previsibilidad y un futuro de crecimiento para todos".
Un aliado con perfil propio
Cornejo, radical y titular de Cambia Mendoza, es uno de los gobernadores que con mayor continuidad acompañó al oficialismo desde el inicio de la gestión libertaria. Integró el Consejo de Mayo, selló una alianza electoral con La Libertad Avanza para las legislativas de octubre pasado y respaldó buena parte de las reformas económicas impulsadas por la Casa Rosada.
Sin embargo, el gobernador mendocino no oculta matices con el rumbo nacional. Días antes de la vigilia había confirmado que Mendoza mantendrá las elecciones primarias (PASO) para los comicios provinciales de 2027, en total disidencia con la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional para eliminarlas a nivel país. "En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias", recalcó.
Pese a esa diferencia, Cornejo no descartó acompañar en el Congreso la eliminación de las primarias a nivel nacional, en un momento en que la Casa Rosada busca destrabar esa y otras reformas —entre ellas la de la Carta Orgánica del Banco Central— con el respaldo de los gobernadores aliados.