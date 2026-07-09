Cornejo participó de la vigilia en Tucumán y renovó su respaldo al presidente Milei

"En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente @JMilei y gobernadores de distintas provincias", escribió Cornejo. El gobernador agregó que el acto sirvió para "conmemorar una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de trabajar por un país con instituciones sólidas, previsibilidad y un futuro de crecimiento para todos".

Un aliado con perfil propio

Cornejo, radical y titular de Cambia Mendoza, es uno de los gobernadores que con mayor continuidad acompañó al oficialismo desde el inicio de la gestión libertaria. Integró el Consejo de Mayo, selló una alianza electoral con La Libertad Avanza para las legislativas de octubre pasado y respaldó buena parte de las reformas económicas impulsadas por la Casa Rosada.