El Gobierno oficializó los fondos para una histórica obra eléctrica que beneficiará a toda la zona Este

La obra civil e industrial incluye además la incorporación de la futura Estación Transformadora Alto Verde, que estará emplazada sobre la Ruta Nacional 7. Con este despliegue tecnológico, la provincia busca modernizar un sistema de transporte eléctrico que posee varias décadas de antigüedad y que actualmente se encuentra al límite de su capacidad, impidiendo el desarrollo óptimo de nuevos emprendimientos comerciales en la región.

La nueva obra eléctrica en el Este incluye la futura Estación Transformadora Alto Verde sobre la Ruta 7

Impacto directo en la población y el agro mendocino

La optimización del servicio de alta tensión mejorará la estabilidad de la red, disminuyendo el riesgo de interrupciones y cortes generales. Los beneficios directos e indirectos del nuevo tendido eléctrico se distribuirán en cinco departamentos del Este:

Zonas prioritarias: Santa Rosa y La Paz.

Santa Rosa y La Paz. Zonas de impacto secundario: San Martín, Junín y Rivadavia.

En total, la población beneficiada se estima en 280.000 habitantes. Asimismo, las autoridades destacaron que la mayor capacidad de transporte de energía brindará un soporte fundamental para el funcionamiento de unos 950 pozos de riego agrícola, aportando estabilidad y previsibilidad a la producción agropecuaria local, además de abrir las puertas a futuros proyectos vinculados con la generación de energías renovables.