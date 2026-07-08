El Gobierno oficializó los fondos para una histórica obra eléctrica que beneficiará a toda la zona Este

El Gobierno de Mendoza oficializó la asignación de recursos para la ejecución de una obra clave de infraestructura energética en la zona Este de la provincia. Mediante la publicación del Decreto N° 1235 en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó el convenio específico para el proyecto denominado "Marcado - La Dormida", el cual será financiado con los fondos provenientes del resarcimiento por los daños de la promoción industrial.
El instrumento legal sella el acuerdo entre la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, y el presidente de Mendoza Fiduciaria S.A., Nicolás Egües. Esta última entidad actúa como administradora del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD), estructura elegida por el Ejecutivo para canalizar e instrumentar este tipo de inversiones energéticas tras el visto bueno de la Dirección General de Inversión Pública.
Renovación de un sistema con décadas de antigüedad
El dictamen técnico de la Subsecretaría define a esta iniciativa como una obra estratégica para solucionar las limitaciones actuales de abastecimiento. El proyecto contempla la construcción de una nueva conexión eléctrica que unirá las estaciones transformadoras de El Marcado, La Dormida y La Paz.
La obra civil e industrial incluye además la incorporación de la futura Estación Transformadora Alto Verde, que estará emplazada sobre la Ruta Nacional 7. Con este despliegue tecnológico, la provincia busca modernizar un sistema de transporte eléctrico que posee varias décadas de antigüedad y que actualmente se encuentra al límite de su capacidad, impidiendo el desarrollo óptimo de nuevos emprendimientos comerciales en la región.
Impacto directo en la población y el agro mendocino
La optimización del servicio de alta tensión mejorará la estabilidad de la red, disminuyendo el riesgo de interrupciones y cortes generales. Los beneficios directos e indirectos del nuevo tendido eléctrico se distribuirán en cinco departamentos del Este:
- Zonas prioritarias: Santa Rosa y La Paz.
- Zonas de impacto secundario: San Martín, Junín y Rivadavia.
En total, la población beneficiada se estima en 280.000 habitantes. Asimismo, las autoridades destacaron que la mayor capacidad de transporte de energía brindará un soporte fundamental para el funcionamiento de unos 950 pozos de riego agrícola, aportando estabilidad y previsibilidad a la producción agropecuaria local, además de abrir las puertas a futuros proyectos vinculados con la generación de energías renovables.