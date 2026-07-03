El gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Diego Santilli suma esa función a la jefatura de gabinete

La reorganización del Gobierno le asigna nuevas funciones y fortalece su influencia en la estrategia rumbo a 2027.

De cara al corto y mediano plazo, el nuevo rol del jefe de ministros resulta clave para la estrategia electoral. Santilli, de origen en el PRO, tendrá la misión de tejer entendimientos con los mandatarios provinciales con el objetivo de compartir listas en las legislativas del año próximo y comenzar a delinear las alianzas políticas con miras a las elecciones presidenciales de 2027.

Negociaciones clave en el Congreso

La Libertad Avanza se enfrenta a un escenario de minoría en el Poder Legislativo, lo que vuelve indispensables los acuerdos con otras fuerzas políticas. Según detalló el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, las tareas inmediatas del Jefe de Gabinete se centrarán en buscar apoyos en las cámaras de Diputados y del Senado.

Entre los principales desafíos parlamentarios que manejará la jefatura ampliada se encuentran la discusión del nuevo Presupuesto nacional, la propuesta para suspender o eliminar las elecciones PASO y diversas iniciativas de reforma gubernamental. Para ello, el Ejecutivo depende del voto de bloques aliados como el PRO y de legisladores que responden de manera directa a gobernadores peronistas y radicales.

Diego Santilli suma las funciones del Ministerio del Interior tras su eliminación

Dos funcionarios de confianza para el despliegue territorial

Para operativizar el nuevo volumen de la Jefatura de Gabinete, el Artículo 5° del decreto establece la creación de dos segundas líneas con rango de secretaría que asistirán al ministro coordinador y en quienes se delegarán funciones específicas:

Guillermo Ignacio Devitt (Vicejefe de Gabinete): estará a cargo de los temas de gestión interna, manteniendo bajo su órbita la Secretaría de Asuntos Estratégicos, las áreas de Innovación y Ciencia, y una secretaría unificada que agrupa Turismo, Ambiente y Deportes.

estará a cargo de los temas de gestión interna, manteniendo bajo su órbita la Secretaría de Asuntos Estratégicos, las áreas de Innovación y Ciencia, y una secretaría unificada que agrupa Turismo, Ambiente y Deportes. Gustavo Javier Coria (Vicejefe de Gabinete del Interior): será el encargado directo de articular la relación política y administrativa con las provincias y los municipios. Además, administrará organismos descentralizados clave que dependían del extinto ministerio, tales como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional Electoral (DINE), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Parques Nacionales.

Ambos funcionarios pertenecen al sector de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asegurando un control directo de la mesa chica del oficialismo sobre la nueva estructura unificada.