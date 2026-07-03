El gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Diego Santilli suma esa función a la jefatura de gabinete

El presidente Javier Milei reconfiguró de forma profunda la estructura de su administración. Mediante el Decreto 571/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional oficializó la eliminación del Ministerio del Interior, trasladando la totalidad de sus competencias, recursos y personal a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Diego Santilli.
La decisión administrativa le otorga un peso político inédito al flamante jefe de Gabinete, quien asumió en reemplazo de Manuel Adorni tras su renuncia. Con esta reforma, el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional queda reducido a la Jefatura y a solo ocho ministerios, concentrando en la figura de Santilli el control diario de la gestión, el vínculo institucional con las provincias y el armado de acuerdos legislativos estratégicos.
Las razones de la concentración de poder
Los considerandos de la normativa justifican el cambio "por razones de gestión", apuntando a centralizar el mando político de las áreas más sensibles del Ejecutivo. Esta unificación le permitirá a Santilli manejar directamente las tratativas presupuestarias y las obras públicas provinciales, herramientas fundamentales para sostener las metas macroeconómicas del gobierno central.
De cara al corto y mediano plazo, el nuevo rol del jefe de ministros resulta clave para la estrategia electoral. Santilli, de origen en el PRO, tendrá la misión de tejer entendimientos con los mandatarios provinciales con el objetivo de compartir listas en las legislativas del año próximo y comenzar a delinear las alianzas políticas con miras a las elecciones presidenciales de 2027.
Negociaciones clave en el Congreso
La Libertad Avanza se enfrenta a un escenario de minoría en el Poder Legislativo, lo que vuelve indispensables los acuerdos con otras fuerzas políticas. Según detalló el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, las tareas inmediatas del Jefe de Gabinete se centrarán en buscar apoyos en las cámaras de Diputados y del Senado.
Entre los principales desafíos parlamentarios que manejará la jefatura ampliada se encuentran la discusión del nuevo Presupuesto nacional, la propuesta para suspender o eliminar las elecciones PASO y diversas iniciativas de reforma gubernamental. Para ello, el Ejecutivo depende del voto de bloques aliados como el PRO y de legisladores que responden de manera directa a gobernadores peronistas y radicales.
Dos funcionarios de confianza para el despliegue territorial
Para operativizar el nuevo volumen de la Jefatura de Gabinete, el Artículo 5° del decreto establece la creación de dos segundas líneas con rango de secretaría que asistirán al ministro coordinador y en quienes se delegarán funciones específicas:
- Guillermo Ignacio Devitt (Vicejefe de Gabinete): estará a cargo de los temas de gestión interna, manteniendo bajo su órbita la Secretaría de Asuntos Estratégicos, las áreas de Innovación y Ciencia, y una secretaría unificada que agrupa Turismo, Ambiente y Deportes.
- Gustavo Javier Coria (Vicejefe de Gabinete del Interior): será el encargado directo de articular la relación política y administrativa con las provincias y los municipios. Además, administrará organismos descentralizados clave que dependían del extinto ministerio, tales como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional Electoral (DINE), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Parques Nacionales.
Ambos funcionarios pertenecen al sector de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asegurando un control directo de la mesa chica del oficialismo sobre la nueva estructura unificada.