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Comunicado de la DGE

Suspendieron las clases para el resto del viernes en toda la provincia

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicaron que hicieron extensiva la suspensión de las clases para el turno tarde, vespertino y nocturno

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las clases se suspendieron ante la ola de frío.

Las clases se suspendieron ante la ola de frío.

La suspensión de las clases en todo Mendoza que se había anunciado para la mañana de este viernes se hizo extensiva para el resto de la jornada. La decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) fue tomada ante la ola polar que afecta a la provincia.

Según un comunicado que se conoció cerca de las 11, la DGE anunció la continuidad de la suspensión de clases para los turnos tarde, vespertino y nocturno. La decisión afecta a todas las modalidades y en toda la provincia.

Según informó la DGE, la decisión responde a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.

El fr&iacute;o se hace sentir y motiv&oacute; la suspensi&oacute;n de clases.

El frío se hace sentir y motivó la suspensión de clases.

Ola de frío y suspensión de clases

La ola de frío comenzó a hacerse sentir en el transcurso del miércoles pasado. Ante el panorama de temperaturas bajo cero y, sobre todo, peligro en el tránsito vehicular, la DGE decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia durante toda la jornada del jueves.

La medida respecto a las clases se hizo extensiva al turno mañana del viernes y, según se comunicó ahora, también durante el resto de la jornada. De esta forma, los alumnos empalmarán directamente con las vacaciones de invierno que comienzan el próximo lunes por un lapso de 2 semanas.

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