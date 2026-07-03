Suspendieron las clases para el resto del viernes en toda la provincia

Según un comunicado que se conoció cerca de las 11, la DGE anunció la continuidad de la suspensión de clases para los turnos tarde, vespertino y nocturno. La decisión afecta a todas las modalidades y en toda la provincia.

Según informó la DGE, la decisión responde a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.