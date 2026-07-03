Suspendieron las clases para el resto del viernes en toda la provincia

La suspensión de las clases en todo Mendoza que se había anunciado para la mañana de este viernes se hizo extensiva para el resto de la jornada. La decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) fue tomada ante la ola polar que afecta a la provincia.
Según un comunicado que se conoció cerca de las 11, la DGE anunció la continuidad de la suspensión de clases para los turnos tarde, vespertino y nocturno. La decisión afecta a todas las modalidades y en toda la provincia.
Según informó la DGE, la decisión responde a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.
Ola de frío y suspensión de clases
La ola de frío comenzó a hacerse sentir en el transcurso del miércoles pasado. Ante el panorama de temperaturas bajo cero y, sobre todo, peligro en el tránsito vehicular, la DGE decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia durante toda la jornada del jueves.
La medida respecto a las clases se hizo extensiva al turno mañana del viernes y, según se comunicó ahora, también durante el resto de la jornada. De esta forma, los alumnos empalmarán directamente con las vacaciones de invierno que comienzan el próximo lunes por un lapso de 2 semanas.