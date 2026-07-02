La DGE volvió a suspender las clases presenciales en toda Mendoza por el frío

La DGE, por recomendación de Defensa Civil, resolvió suspender las clases presenciales en toda Mendoza.

Al igual que ocurrió este jueves, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Por otra parte, las autoridades educativas indicaron que a las 11 comunicarán si las condiciones meteorológicas permiten el dictado de clases presenciales durante el turno tarde o si la suspensión se extenderá al resto de la jornada.

El pronóstico indica que este viernes también habrá temperaturas bajo cero

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará este viernes en el Gran Mendoza. Para la madrugada se espera una temperatura mínima de -1°C, mientras que la máxima alcanzaría los 6°C, en una jornada que se presentará mayormente nublada.

En el Sur las condiciones serán aún más extremas: en San Rafael, el SMN pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 6°C, con neblina durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche.

En Malargüe, en tanto, se espera una de las jornadas más frías de la semana, con -7°C de mínima y 1°C de máxima, además de neblina en las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.