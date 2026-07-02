La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales del turno mañana en toda la provincia debido a las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 3 de julio.
La DGE volvió a suspender las clases presenciales en toda Mendoza por el frío
La medida alcanza al turno mañana de este viernes en todos los niveles y modalidades. Las actividades deberán realizarse de manera virtual y a las 11 se definirá qué ocurrirá con el turno tarde
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y fue adoptada a partir de las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
Según informó la DGE, la decisión responde a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.
Al igual que ocurrió este jueves, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.
Por otra parte, las autoridades educativas indicaron que a las 11 comunicarán si las condiciones meteorológicas permiten el dictado de clases presenciales durante el turno tarde o si la suspensión se extenderá al resto de la jornada.
El pronóstico indica que este viernes también habrá temperaturas bajo cero
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará este viernes en el Gran Mendoza. Para la madrugada se espera una temperatura mínima de -1°C, mientras que la máxima alcanzaría los 6°C, en una jornada que se presentará mayormente nublada.
En el Sur las condiciones serán aún más extremas: en San Rafael, el SMN pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 6°C, con neblina durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche.
En Malargüe, en tanto, se espera una de las jornadas más frías de la semana, con -7°C de mínima y 1°C de máxima, además de neblina en las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.