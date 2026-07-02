Los despidos en la Comisión de Energía Atómica (CNEA) también afectaron a trabajadores mendocinos

"Esto afecta la continuidad de proyectos estratégicos que implicaron años de inversión y capacitación de recursos humanos especializados, poniendo en riesgo décadas de inversión en el sector de ciencia y tecnología al servicio de la sociedad", señalaron desde la asociación.

Lo que creen los trabajadores de la CNEA es que la reducción de personal forma parte de un “plan de vaciamiento y precarización institucional que viene llevando adelante el gobierno nacional contra el sistema científico tecnológico del país”.

Estas declaraciones de la Regional Cuyo llegan en medio de un momento de alta tensión, no solo por los despidos en sí, sino también porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó el edificio central de la CNEA en Buenos Aires, lo que derivó en incidentes, la intervención de Gendarmería Nacional y el desalojo.

Tras aquellos reclamos, referentes gremiales y autoridades de la CNEA se encontrarán este jueves por la tarde en una mesa de negociación.

En Mendoza, trabajadores del sector nuclear -que habían organizado una protesta por este mismo día- quedaron expectantes a la espera de novedades sobre la situación de los despedidos.

“Exigimos la inmediata reincorporación de las personas desvinculadas y el cese urgente de las políticas de ajuste brutal y avasallamiento contra los derechos laborales”, expresaron en un comunicado.

Despidos en la CNEA de Mendoza

Los trabajadores desvinculados en Mendoza cumplían funciones para el ITeDA y para el ICES. El primero de ellos es un diseñador industrial con 17 años de antigüedad en el instituto dependiente de la CNEA, el CONICET y la UNSAM.

Según explicaron desde la comisión, se ocupaba de tareas de gestión de la comunicación, diseño y actividades de divulgación científica del instituto y de los proyectos científicos de astrofísica que tiene a su cargo, como el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, que se encuentra en Malargüe, y el Observatorio QUBIC, en Salta.

La otra persona desvinculada es técnica en periodismo y trabajaba en el International Centre for Earth Sciences (Centro Internacional de Ciencias de la Tierra), un organismo que depende de la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo, de importante relevancia sobre todo en el monitoreo de las actividades volcánicas en el país. Sus tareas implicaban la la vinculación y coordinación estratégica entre los científicos que integran los proyectos en el instituto.

Qué es la CNEA: el desarrollo nuclear en Argentina

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es el organismo rector del sector nuclear en Argentina, con una trayectoria de 76 años dedicada al dominio de la tecnología nuclear. Se trata de una institución estratégica para la soberanía energética y el desarrollo científico del país.

La esquina de la sede de la CNEA, en Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Las actividades de la comisión abarcan múltiples áreas críticas para el desarrollo nacional:

Generación de energía: Argentina es uno de los pocos países del hemisferio sur que genera electricidad de origen nuclear. La CNEA se encarga de la operación de centrales nucleares y controla empresas superavitarias como Atucha y Dioxitek (esta última produce pastillas de uranio).

Argentina es uno de los pocos países del hemisferio sur que genera electricidad de origen nuclear. La se encarga de la operación de centrales nucleares y controla empresas superavitarias como Atucha y Dioxitek (esta última produce pastillas de uranio). Salud y Medicina Nuclear: es fundamental para la lucha contra el cáncer , ya que investiga y produce radioisótopos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Gran parte de los proyectos del Centro Atómico Bariloche están destinados a estos fines.

es fundamental para la lucha contra el , ya que investiga y produce radioisótopos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Gran parte de los proyectos del Centro Atómico Bariloche están destinados a estos fines. Investigación y Desarrollo: diseña y construye reactores nucleares y opera equipamiento de alta complejidad, como microscopios electrónicos acreditados bajo normas internacionales.

En Mendoza está uno de los pocos laboratorios del país con la capacidad de analizar uranio y radio en diferentes tipos de muestras.