La avanzada del Gobierno para reformar el Código Penal -tras las repercusiones por el caso de Alan Villouta- y endurecer los castigos ante la imprudencia al volante generó repercusiones inmediatas en el arco político. Este martes, tras conocerse la propuesta de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió a respaldar la iniciativa en sus redes sociales, aunque aprovechó la oportunidad para marcarle la cancha a la funcionaria radical.
Sagasti felicitó a Rus pero le recordó su proyecto para endurecer penas viales que tiene media sanción
La senadora respaldó la propuesta del Ejecutivo para endurecer las penas por siniestros de tránsito, aunque remarcó que un proyecto suyo ya tiene media sanción
A través de su cuenta de X (ex Twitter), la legisladora kirchnerista celebró el proyecto de la provincia pero remarcó que en el Congreso ya existe un antecedente directo que espera sanción definitiva: la iniciativa de su autoría (expediente 0038-S-2025) que obtuvo media sanción del Senado.
"Celebro la iniciativa de la ministra @MercedesRus1, y aprovecho para comentarle que el proyecto que presenté para agravar las penas por delitos viales ya obtuvo media sanción del Senado y se encuentra en Diputados, listo para ser tratado", escribió Fernández Sagasti.
Los mensajes de Fernández Sagasti
La senadora opositora apeló a la búsqueda de consensos para lograr la aprobación del texto en la Cámara Baja nacional: "Trabajemos en ese sentido. Hay miles de familias que esperan justicia y necesitan una respuesta".
En un mensaje anterior, la legisladora peronista puso la lupa sobre las vacíos legales que actualmente benefician a los conductores que provocan tragedias y se dan a la fuga para eludir los controles de alcoholemia.
"El mensaje de la Justicia es perverso: si atropellás, no socorrés y/o te fugás, esperás 24 horas y zafás del test de alcoholemia, la sacás barata", criticó duramente Fernández Sagasti.
Las coincidencias entre las propuestas de Rus y Sagasti
La propuesta dada a conocer por el Ministerio de Seguridad y Justicia que será motorizada a través de la diputada nacional Pamela Verasay propone elevar las escalas penales para los homicidios y lesiones viales agravadas. Entre los puntos centrales, busca crear un delito autónomo para quienes conduzcan con elevados niveles de alcohol en sangre, aumentar los plazos de inhabilitación para manejar y modificar las reglas de prescripción.
El borrador oficial retoma los lineamientos de una propuesta impulsada por Mendoza en abril de 2024 ante la Nación. El objetivo es establecer una clara diferencia técnica y penal entre un siniestro provocado por una mera inadvertencia circunstancial y aquellos hechos donde media la imprudencia manifiesta: conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo o circulación a contramano.
Para ello, la intención de la Casa de Gobierno es modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. Esa misma meta es la que persigue la norma de Fernández Sagasti con media sanción en el Congreso, por lo que ambas dirigentes -desde veredas políticas opuestas- coniciden al menos en la urgencia de cerrar los baches punitivos frente a la imprudencia al volante.
El trasfondo de un reclamo urgente tras la impunidad en el caso Villouta
La reactivación de estas iniciativas legales cobra una sensibilidad absoluta en la sociedad mendocina tras el reciente sobreseimiento de Alejandro Verdenelli. La causa por la trágica muerte del joven Alan Villouta -ocurrida en 2017 cuando el empresario lo atropelló, no lo asistió, se fugó y estuvo prófugo durante dos meses- quedó prescripta por demoras procesales del Poder Judicial.
La decisión de declarar la extinción de la acción penal y dejar sin efecto la condena en suspenso dejó a Verdenelli libre de culpa y cargo, lo que reavivó la indignación ciudadana y expuso, una vez más, la necesidad de endurecer las penas y modificar las reglas de prescripción para evitar que los crímenes viales queden impunes.
En pocas palabras
- El apoyo de Sagasti: la senadora Anabel Fernández Sagasti respaldó la iniciativa del Ejecutivo para endurecer las penas viales.
- Su proyecto: recordó que su propio proyecto sobre delitos viales ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación.
- Consenso necesario: subrayó la urgencia de trabajar en consensos para evitar la impunidad en casos de imprudencia al volante.