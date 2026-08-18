Sagasti felicitó a Rus pero le recordó su proyecto para endurecer penas viales que tiene media sanción

Celebro la iniciativa de la ministra @MercedesRus1, y aprovecho para comentarle que el proyecto que presenté para agravar las penas por delitos viales ya obtuvo media sanción del Senado y se encuentra en Diputados, listo para ser tratado. (Expendiente 0038-S-2025)



Trabajemos en… https://t.co/2mfdeZHocs — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 18, 2026

Los mensajes de Fernández Sagasti

La senadora opositora apeló a la búsqueda de consensos para lograr la aprobación del texto en la Cámara Baja nacional: "Trabajemos en ese sentido. Hay miles de familias que esperan justicia y necesitan una respuesta".

En un mensaje anterior, la legisladora peronista puso la lupa sobre las vacíos legales que actualmente benefician a los conductores que provocan tragedias y se dan a la fuga para eludir los controles de alcoholemia.

"El mensaje de la Justicia es perverso: si atropellás, no socorrés y/o te fugás, esperás 24 horas y zafás del test de alcoholemia, la sacás barata", criticó duramente Fernández Sagasti.

Las coincidencias entre las propuestas de Rus y Sagasti

La propuesta dada a conocer por el Ministerio de Seguridad y Justicia que será motorizada a través de la diputada nacional Pamela Verasay propone elevar las escalas penales para los homicidios y lesiones viales agravadas. Entre los puntos centrales, busca crear un delito autónomo para quienes conduzcan con elevados niveles de alcohol en sangre, aumentar los plazos de inhabilitación para manejar y modificar las reglas de prescripción.

Mercedes Rus con los padres de Alan Villouta. Foto: Matías Pascualetti

El borrador oficial retoma los lineamientos de una propuesta impulsada por Mendoza en abril de 2024 ante la Nación. El objetivo es establecer una clara diferencia técnica y penal entre un siniestro provocado por una mera inadvertencia circunstancial y aquellos hechos donde media la imprudencia manifiesta: conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo o circulación a contramano.

Para ello, la intención de la Casa de Gobierno es modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. Esa misma meta es la que persigue la norma de Fernández Sagasti con media sanción en el Congreso, por lo que ambas dirigentes -desde veredas políticas opuestas- coniciden al menos en la urgencia de cerrar los baches punitivos frente a la imprudencia al volante.

El trasfondo de un reclamo urgente tras la impunidad en el caso Villouta

La reactivación de estas iniciativas legales cobra una sensibilidad absoluta en la sociedad mendocina tras el reciente sobreseimiento de Alejandro Verdenelli. La causa por la trágica muerte del joven Alan Villouta -ocurrida en 2017 cuando el empresario lo atropelló, no lo asistió, se fugó y estuvo prófugo durante dos meses- quedó prescripta por demoras procesales del Poder Judicial.

La decisión de declarar la extinción de la acción penal y dejar sin efecto la condena en suspenso dejó a Verdenelli libre de culpa y cargo, lo que reavivó la indignación ciudadana y expuso, una vez más, la necesidad de endurecer las penas y modificar las reglas de prescripción para evitar que los crímenes viales queden impunes.