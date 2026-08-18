"Te amo para siempre": los dolorosos mensajes de adiós a las hermanas del accidente en Maipú

"Fuiste única Juani", reza otro de los mensajes. "Cómo la vamos a extrañar", "Siempre en nuestros corazones". Cada uno de los mensajes dedicados a la la joven demuestra que era muy querida por los amigos, que se encargarán de no olvidarla.

Aunque, sin duda, uno de los más sentidos es de su mejor amiga, Rosario: "Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos. Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas. Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir. Nunca voy a poder explicar ni sanar el dolor que siento hoy, pero sé que de alguna manera siempre vas a estar para acompañarnos".

Rosario, la otra hermana, también tuvo varios mensajes lamentando su muerte. Desde la Universidad Católica se encargaron de dar el pésame: "Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina Sede Mendoza acompañanos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicologia de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso".

Fue allí donde muchas personas también se despidieron de la joven: "Que tu luz sea eterna Rochi", "Que tú luz sea eterna Rochi", fueron algunos de los mensajes que recibió Rosario Masó Tillar, quien también murió este lunes.

Cómo fue el accidente: la otra víctima de la tragedia

El impacto se produjo alrededor de las 20:30 a la altura del callejón Piperbo, en la localidad de Fray Luis Beltrán. En ese punto de la ruta 60, la camioneta Volkswagen T-Cross en la que se desplazaban las hermanas chocó de manera frontal contra un automóvil Peugeot 504.

El conductor del vehículo menor fue identificado como Oscar Fernández, de 48 años. Fernández se desempeñaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona Este y falleció producto de las graves heridas mientras era trasladado de urgencia hacia el Hospital Central.