Así se mostraban las hermanas Juana y Rosario antes del accidente: un video y una complicidad única

En la cuenta de TikTok de Juana, se puede apreciar varios videos entre las dos hermanas, bailando y haciendo trends.

La química entre ambas era innegable y la manera en que se divertían, refleja lo bien que se llevaban entre ambas.

Accidente en la Ruta 60: la complicidad de las hermanas en un video

Entre tantos videos y fotos publicados en TikTok, Juana realizó una publicación el 12 de abril de 2024, donde se la puede ver junto a su hermana Rosario bailando, cantando e improvisando un tema de Bud Bunny.

La despedida más dura tras el accidente

El accidente llenó de tristeza a todos sus seres queridos. Sus amigas y amigos están utilizando las redes sociales para brindarles mensajes de despedida. Rosario Pérez, una de las tantas amigas de Juana, despidió a su “hermana” así: “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos. Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas. Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir. Nunca voy a poder explicar ni sanar el dolor que siento hoy, pero sé que de alguna manera siempre vas a estar para acompañarnos”.

Juana Masó Tillar posa con sus amigas, quiénes le brindaron unos emotivos mensajes de despedida.

El dolor aumenta a medida que pasan las horas y la angustia crece a pasos agigantados por la pérdida de estas dos hermanas.