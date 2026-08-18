Sumidos en un profundo dolor y muestras de cariño muy grande, la muerte de las hermanas Juana (20 años) y Rosario (19 años) no deja de ser un dolor en el alma para sus seres queridos, luego de lo que fue el dramático accidente del domingo en la Ruta 60, en Maipú, Mendoza.
Así se mostraban las hermanas Juana y Rosario antes del accidente: un video y una complicidad única
La partida tras el accidente de las hermanas Juana y Rosario Masó Tillar, fue una noticia devastadora para sus seres queridos
El choque frontal del domingo por la noche, entre un Peugeot 504 y Volkswagen VW T-Cross, dejó como saldo a tres personas muertas hasta el momento, dos en grave estado y una última fuera de peligro.
Los mensajes de despedida abundan en las redes sociales tras el fallecimiento de las chicas. Justamente, Juana y Rosario, que murieron 24 horas después del accidente tras estar internadas en el Hospital Central, eran muy activas en las redes sociales.
En la cuenta de TikTok de Juana, se puede apreciar varios videos entre las dos hermanas, bailando y haciendo trends.
La química entre ambas era innegable y la manera en que se divertían, refleja lo bien que se llevaban entre ambas.
Accidente en la Ruta 60: la complicidad de las hermanas en un video
Entre tantos videos y fotos publicados en TikTok, Juana realizó una publicación el 12 de abril de 2024, donde se la puede ver junto a su hermana Rosario bailando, cantando e improvisando un tema de Bud Bunny.
La despedida más dura tras el accidente
El accidente llenó de tristeza a todos sus seres queridos. Sus amigas y amigos están utilizando las redes sociales para brindarles mensajes de despedida. Rosario Pérez, una de las tantas amigas de Juana, despidió a su “hermana” así: “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos. Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas. Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir. Nunca voy a poder explicar ni sanar el dolor que siento hoy, pero sé que de alguna manera siempre vas a estar para acompañarnos”.
El dolor aumenta a medida que pasan las horas y la angustia crece a pasos agigantados por la pérdida de estas dos hermanas.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Dos hermanas, Juana (20) y Rosario (19), fallecieron tras un choque en la Ruta 60 en Maipú, Mendoza.
- Recuerdo en redes: Videos de las hermanas bailando y su complicidad se viralizaron tras la trágica noticia.
- Despedidas emotivas: Amigos y familiares expresaron su dolor en redes sociales por la pérdida de las jóvenes.