El fallecimiento de las hermanas Masó Tillar causó un profundo dolor en diversas comunidades educativas de la provincia, sitios donde las jóvenes estudiaban como la UCA o la Universidad de Mendoza se han pronunciado ante este trágico hecho.
Dolor en la comunidad educativa tras el fallecimiento de las hermanas Rosario y Juana Masó Tillar
Las redes sociales se han llenado de posteos para homenajear a las hermanas Masó Tillar, quienes fallecieron en el accidente de Ruta 60 en Maipú el fin de semana
Juana estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza, mientras que Rosario era estudiante de Psicología en la UCA. Ambas vivían en Chacras de Coria.
Las jóvenes viajaban en la camioneta que protagonizó el accidente fatal en la ruta 60. Juana falleció por las graves heridas este lunes 17 por la tarde, y Rosario sufrió muerte cerebral en las últimas horas.
El mensaje de la UCA tras el fallecimiento de Rosario Masó
"Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina Sede Mendoza acompañanos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicologia de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso", es el mensaje que publicó la Universidad Católica Argentina.
Desde el colegio San Luis Gonzaga, donde las chicas completaron la secundaria: "Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, exalumnas de nuestro Colegio. Nos unimos en la oración, en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025".
¿Cómo ocurrió el siniestro vial?
El conductor de la Volkswagen T-Cross, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y las dos hijas de esta última: Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente.
De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau, quien falleció camino al Hospital Central.
En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.
En pocas palabras
- Fallecimiento de hermanas: Juana y Rosario Masó Tillar murieron tras un accidente en la ruta 60.
- Comunidad educativa conmocionada: las universidades UCA y Universidad de Mendoza expresaron su dolor por la pérdida de sus alumnas.
- Detalles del siniestro: el conductor intentó sobrepasar a otro vehículo, provocando una colisión frontal que dejó múltiples víctimas fatales y heridos.