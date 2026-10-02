Una verdadera tragedia tiñó de luto a la provincia de Salta tras confirmarse la muerte de un reconocido trabajador gastronómico en la localidad de San José de Metán. Un hombre de 58 años murió de manera instantánea tras recibir una fulminante descarga eléctrica mientras elaboraba pan en su casa.
Un horno acabó con la vida de un panadero: la tragedia más dolorosa de todas
El uso de un nuevo horno eléctrico provocó una tragedia fatal al electrocutar a un panadero de 58 años mientras trabajaba en su casa
El lamentable accidente se registró en una propiedad del barrio Nuevo Hogar. La víctima, con una vasta trayectoria en el rubro, trabajaba en una panadería comercial y, durante su tiempo libre, continuaba con la producción de forma particular en su casa para abastecer a vecinos y comercios de la zona.
Tras un llamado de alerta efectuado por un familiar que lo encontró descompensado en las primeras horas de la jornada, personal de la Policía de Salta y una ambulancia del hospital local se desplazaron de urgencia a la casa del panadero. Sin embargo, al ingresar a la propiedad, los médicos únicamente pudieron constatar que el trabajador ya no presentaba signos vitales.
Tragedia en Salta: un horno bajo la lupa judicial
A partir de las primeras actuaciones a cargo de las autoridades policiales y judiciales, la investigación se centró de forma inmediata en el estado del equipamiento utilizado al momento de la tragedia.
Según aportaron sus familiares a los investigadores, el panadero utilizaba habitualmente hornos a leña para la elaboración artesanal de sus productos en el hogar. Sin embargo, en los últimos días había adquirido un horno eléctrico para optimizar la producción, artefacto que estaba estrenando e incorporando a sus tareas habituales.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el horno quedó secuestrado y bajo riguroso análisis pericial para determinar si una falla técnica en el equipo, un defecto en el tomacorriente o una sobrecarga en la instalación eléctrica domiciliaria provocó la letal descarga.
Peritajes en la casa y dolor en la comunidad
Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron las tareas pertinentes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del accidente, evaluando tanto el estado de los cables como los interruptores térmicos de la casa.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán para la realización de las diligencias forenses correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares para la realización del servicio de sepelio. El caso causó una profunda conmoción en la comunidad metanense y consternación en el sector panadero local.
En pocas palabras
- Panadero murió: Un hombre de 58 años falleció electrocutado mientras elaboraba pan en su casa de San José de Metán.
- Horno en investigación: Se investiga si un horno eléctrico nuevo, de fabricación artesanal, causó la descarga letal.
- Peritajes en curso: La fiscalía secuestró el artefacto y realiza análisis para determinar la causa del accidente fatal.