Un horno acabó con la vida de un panadero: la tragedia más dolorosa de todas

Tragedia en Salta: un horno bajo la lupa judicial

A partir de las primeras actuaciones a cargo de las autoridades policiales y judiciales, la investigación se centró de forma inmediata en el estado del equipamiento utilizado al momento de la tragedia.

Según aportaron sus familiares a los investigadores, el panadero utilizaba habitualmente hornos a leña para la elaboración artesanal de sus productos en el hogar. Sin embargo, en los últimos días había adquirido un horno eléctrico para optimizar la producción, artefacto que estaba estrenando e incorporando a sus tareas habituales.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el horno quedó secuestrado y bajo riguroso análisis pericial para determinar si una falla técnica en el equipo, un defecto en el tomacorriente o una sobrecarga en la instalación eléctrica domiciliaria provocó la letal descarga.

Peritajes en la casa y dolor en la comunidad

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron las tareas pertinentes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del accidente, evaluando tanto el estado de los cables como los interruptores térmicos de la casa.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán para la realización de las diligencias forenses correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares para la realización del servicio de sepelio. El caso causó una profunda conmoción en la comunidad metanense y consternación en el sector panadero local.