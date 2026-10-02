Quién era el reconocido profesional que murió en una tragedia desatada entre una camioneta y un camión

#Tránsito En #Autovía2

Reducción de calzada en el Km 52 sentido a CABA por incidente vial.

Zona de Brandsen.#AUBASATeCuida@BAProvincia — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) October 1, 2026

Tragedia en Buenos Aires: quién era contador que perdió la vida

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales y policiales como Hernán Argerich, un reconocido contador de 66 años domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires.

Al momento de la tragedia, el profesional regresaba hacia la Capital Federal. La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor entre sus allegados y colegas del ámbito profesional.

Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen T-Cross en la que viajaba Hernán Argerich, identificado como Pablo Regidor (60), sufrió heridas de consideración -principalmente en sus miembros inferiores- y debió ser derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedó internado.

Cómo fue la tragedia en la Ruta 2

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el kilómetro 52 de la Autovía 2, el accidente se desencadenó cuando un camión conducido por Pablo Ceideira (44), oriundo de Pilar, se encontraba detenido o realizando una maniobra en la banquina para retomar la circulación sobre la calzada principal.

En ese instante y por razones que la investigación intenta determinar, la camioneta T-Cross embistió de lleno la parte posterior del acoplado. Mientras que el chofer del camión resultó ileso y bajó por sus propios medios, la parte delantera de la camioneta quedó completamente destruida.

La causa fue caratulada de manera preventiva como "homicidio culposo" bajo la órbita de la Comisaría de Brandsen, mientras los peritos trabajan sobre los vehículos secuestrados para esclarecer la mecánica de la tragedia.