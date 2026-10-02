Una triste tragedia en la Ruta 2 enlutó a toda una localidad tras confirmarse la muerte de un hombre que viajaba en una camioneta en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El choque contra la parte trasera de un camión ocurrió a la altura de la localidad de Brandsen y provocó, además, que otra persona resultara gravemente herida.
Quién era el reconocido profesional que murió en una tragedia desatada entre una camioneta y un camión
La tragedia provocó la muerte de un querido profesional, quien además causó un dolor por su inesperada partida
El accidente conmocionó a los otros conductores que transitaban por la zona, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia integrado por personal del Departamento Vial Samborombón, bomberos de Abasto, ambulancias de AUBASA y efectivos de la Policía Científica.
A pesar de la rápida asistencia de los equipos médicos que se hicieron presentes en el lugar, los profesionales confirmaron el fallecimiento del acompañante de la camioneta de manera instantánea a causa de la violencia del impacto.
Tragedia en Buenos Aires: quién era contador que perdió la vida
La víctima fue identificada por las autoridades judiciales y policiales como Hernán Argerich, un reconocido contador de 66 años domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires.
Al momento de la tragedia, el profesional regresaba hacia la Capital Federal. La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor entre sus allegados y colegas del ámbito profesional.
Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen T-Cross en la que viajaba Hernán Argerich, identificado como Pablo Regidor (60), sufrió heridas de consideración -principalmente en sus miembros inferiores- y debió ser derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedó internado.
Cómo fue la tragedia en la Ruta 2
De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el kilómetro 52 de la Autovía 2, el accidente se desencadenó cuando un camión conducido por Pablo Ceideira (44), oriundo de Pilar, se encontraba detenido o realizando una maniobra en la banquina para retomar la circulación sobre la calzada principal.
En ese instante y por razones que la investigación intenta determinar, la camioneta T-Cross embistió de lleno la parte posterior del acoplado. Mientras que el chofer del camión resultó ileso y bajó por sus propios medios, la parte delantera de la camioneta quedó completamente destruida.
La causa fue caratulada de manera preventiva como "homicidio culposo" bajo la órbita de la Comisaría de Brandsen, mientras los peritos trabajan sobre los vehículos secuestrados para esclarecer la mecánica de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Ruta 2: Un reconocido contador de 66 años, Hernán Argerich, falleció en un choque frontal.
- El accidente ocurrió entre su camioneta y un camión con acoplado, dejando a otra persona herida.
- Investigan las causas del siniestro ocurrido a la altura de Brandsen, en dirección a Buenos Aires.