Quién era la chica de 19 años que murió en una tragedia desatada luego del choque de dos motos

Tragedia en Río Negro: quién era la chica de 19 años que perdió la vida

La víctima fue identificada como Nahel González, una joven viedmense de 19 años que trabajaba despachando valijas en la terminal de ómnibus de la ciudad de Río Negro.

Quienes compartían el día a día con ella la recordaban como una persona sumamente simpática, educada y amable.

Tras haber concluido recientemente sus estudios de Nivel Medio en la Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Nº 84 -institución que emitió un comunicado expresando su profundo dolor, Nahel tenía una meta muy clara para su futuro: ingresar a las filas de la Gendarmería Nacional. Además, participaba activamente en la comunidad religiosa del Ministerio Central de Viedma en su barrio.

Cómo fue la tragedia en Río Negro

El accidente se produjo cerca de las 21 del domingo pasado. Una moto Zanella RX 150 conducida por un joven, colisionó de frente contra una Zanella ZB 110 en la que circulaban dos mujeres. Nahel viajaba en esta última como acompañante.

El choque fue de tal magnitud que los tres ocupantes salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto con múltiples traumatismos.

En medio de momentos de gran tensión, vecinos y transeúntes retiraron los rodados del lugar antes de la llegada de las patrullas con la intencionalidad de resguardar a los heridos y facilitar la llegada de la asistencia médica.

Con el correr de las horas se confirmó que Araceli González había sufrido las lesiones de mayor gravedad, desencadenando una tragedia que hoy enluta a toda la localidad de Río Negro.