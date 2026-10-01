"Me mandé una cagada": encontraron muerta a una joven en Tigre y la Justicia busca a su exnovio

El 3 de diciembre de 2025, Aixa Dana había denunciado formalmente a Sofía, lo que derivó en su imputación por los delitos de lesiones leves y amenazas coactivas. A raíz de esa causa penal, el agresor permaneció encarcelado hasta el 16 de julio de 2026, fecha en la que recuperó la libertad. Apenas 75 días después de salir de prisión, el sospechoso volvió a quedar en el centro de la escena por la muerte de la joven.

"Me mandé una cagada": los mensajes del sospechoso y la búsqueda de la Policía

El expediente judicial suma elementos contundentes que complican la situación procesal de Sofía. Durante la madrugada previa al hallazgo del cadáver, el acusado publicó un video en sus estados de WhatsApp en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida.

Poco después, el hombre se comunicó con un conocido mediante mensajes de texto en los que hizo una reveladora confesión: admitió haberse "mandado una cagada" y reiteró sus intenciones de suicidarse. Ambos registros audiovisuales y de chat fueron incorporados formalmente como material probatorio en la causa.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo. Las fuerzas de seguridad desplegaron intensos operativos de rastreo en el partido de Tigre y zonas aledañas para dar con el paradero de Sofía, mientras se toman declaraciones testimoniales al entorno de la víctima para esclarecer los momentos previos al crimen.