Una escena escalofriante sacudió a la localidad bonaerense de Tigre este miércoles. Un hombre ingresó a su domicilio y se topó con el cuerpo sin vida de su hija, Aixa Dana, de apenas 20 años. La joven se encontraba ahorcada y desvestida de la cintura hacia abajo. A pesar de los desesperados intentos del padre por reanimarla, la joven ya no presentaba signos vitales.
"Me mandé una cagada": encontraron muerta a una joven en Tigre y la Justicia busca a su exnovio
La víctima, de 20 años, fue hallada por su padre en su vivienda. Aunque el hecho se investigó inicialmente como un posible suicidio, la escena habría sido montada. El principal sospechoso había salido de prisión hace apenas 75 días.
Tras el llamado de alerta al 911, efectivos del Comando Patrullas de Tigre acudieron a la propiedad para resguardar la zona e iniciar los primeros peritajes junto a los equipos forenses. Aunque en las primeras instancias no se descartó la hipótesis de una autodeterminación, las pericias preliminares orientaron la causa hacia un femicidio, con fuertes indicios de que la escena del crimen fue manipulada intencionalmente para fingir un suicidio.
La sospecha sobre la expareja y un historial de violencia previa
Todas las sospechas de los investigadores se dirigieron rápidamente hacia la última pareja de la víctima, identificada como Alejandro Sofía (26), quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia. La relación entre ambos estaba marcada por severos antecedentes de violencia de género que ya habían requerido la intervención del Poder Judicial.
El 3 de diciembre de 2025, Aixa Dana había denunciado formalmente a Sofía, lo que derivó en su imputación por los delitos de lesiones leves y amenazas coactivas. A raíz de esa causa penal, el agresor permaneció encarcelado hasta el 16 de julio de 2026, fecha en la que recuperó la libertad. Apenas 75 días después de salir de prisión, el sospechoso volvió a quedar en el centro de la escena por la muerte de la joven.
"Me mandé una cagada": los mensajes del sospechoso y la búsqueda de la Policía
El expediente judicial suma elementos contundentes que complican la situación procesal de Sofía. Durante la madrugada previa al hallazgo del cadáver, el acusado publicó un video en sus estados de WhatsApp en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida.
Poco después, el hombre se comunicó con un conocido mediante mensajes de texto en los que hizo una reveladora confesión: admitió haberse "mandado una cagada" y reiteró sus intenciones de suicidarse. Ambos registros audiovisuales y de chat fueron incorporados formalmente como material probatorio en la causa.
La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo. Las fuerzas de seguridad desplegaron intensos operativos de rastreo en el partido de Tigre y zonas aledañas para dar con el paradero de Sofía, mientras se toman declaraciones testimoniales al entorno de la víctima para esclarecer los momentos previos al crimen.
En pocas palabras
- Femicidio en Tigre: Joven de 20 años hallada muerta en su casa; sospechan que la escena fue montada.
- Exnovio prófugo: El principal sospechoso, con antecedentes de violencia, había salido de prisión 75 días antes.
- Mensajes clave: El acusado admitió haberse "mandado una cagada" en mensajes de WhatsApp.