Los emotivos posteos de la mamá de Morena Bissotto tras la perpetua a Poblete: "Lo logramos"

Gracias a cada uno que no estuvo, pero nos dieron fuerzas. Gracias de corazón, mi mona va a descansar en paz. Gracias mamis de la escuela, gracias Seño, gracias a las dos abogadas de Kata, gracias abogados de More, el fiscal Muza, la abogada Soleti que hace dos años que nos acompaña en esto tan duro Gracias a cada uno que no estuvo, pero nos dieron fuerzas. Gracias de corazón, mi mona va a descansar en paz. Gracias mamis de la escuela, gracias Seño, gracias a las dos abogadas de Kata, gracias abogados de More, el fiscal Muza, la abogada Soleti que hace dos años que nos acompaña en esto tan duro

Y después llegó la frase que sintetizó lo que significó para ella el final del debate: “Lo logramos”.

En otro mensaje, Marcela compartió un video de Morena con su hija en brazos. La escena muestra a la familia riéndose por las carcajadas de la bebé, una imagen de la vida cotidiana que quedó atravesada por el crimen de la joven.

“Va a haber justicia amor mío, va a pagar por lo que te hizo, te ama la mamá, monita mía”, escribió junto al video.

Dos años después, el jurado resolvió que fue un femicidio

Morena Bizzotto tenía 22 años cuando fue asesinada, en septiembre de 2024, en una propiedad de la calle Padre Vera, en Maipú, donde vivía junto a su bebé y compartía terreno con Poblete, quien era su concuñado.

Durante el juicio se estableció que Poblete atacó a Morena con un arma blanca y le provocó alrededor de 50 heridas. También agredió a la bebé de la joven, por lo que fue acusado además por la tentativa de homicidio agravado por alevosía de la niña.

La Fiscalía y la querella sostuvieron que entre Poblete y Morena existía una relación de poder y una posición desigual que permitían encuadrar el crimen como femicidio.

Omar Poblete fue condenado por ser el femicida de Morena Bissotto y por el intento de asesinato de la niña de Morena.

La defensa, en cambio, buscó descartar esa figura y sostuvo que el ataque no había sido motivado por la condición de mujer de Morena, sino que había ocurrido en un contexto de consumo masivo de cocaína y adrenalina.

El jurado popular rechazó ese planteo y declaró a Poblete culpable del femicidio de Morena y de la tentativa de homicidio agravado por alevosía contra su hija. Después del veredicto, la jueza penal María Belén Salido le impuso la pena de prisión perpetua.

Para Marcela, el fallo significó el cierre de una pelea que había comenzado el día en que mataron a su hija y que, desde entonces, tuvo un objetivo muy concreto: que la Justicia reconociera el crimen como un femicidio.

Y después de conocer la sentencia, la llamó como siempre: “Mi mona”.