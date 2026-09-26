Clonación de voz y extorsión: estas son las palabras secretas que los estafadores odian y evitan fraudes

La inteligencia artificial ha llevado las estafas telefónicas a un realismo preocupante por la clonación de voz, donde los ciberdelincuentes suplantan la identidad de familiares en supuestas emergencias para extorsionar a sus víctimas. Para evitarlo, se recomienda crear un "código familiar", ya que son palabras secretas que los estafadores odian.
La clonación de voz de un familiar es una de las estafas más comunes
Imagínate recibir una llamada a las 2 de la madrugada, un audio, una videollamada, un ser querido diciendo que tiene problemas o tal vez sea tu jefe gritando que necesita ayuda para un trabajo en particular. Muchas veces la víctima no está preparado para esto y no hay nada mejor que estarlo.
Las estafas en línea generaron pérdidas estimadas en millones y en gran parte correspondieron a fraudes creados por inteligencia artificial. Por eso los expertos revelan que la mejor protección no se trata de trucos o herramientas tecnológicas, sino de una solución más clásica: establecer una palabra clave o código familiar.
Esta clave de seguridad debe ser fácil de recordar e imposible de adivinar para extraños, como un chiste privado que solo la familia sabe o un recuerdo familiar e incluso decir "supermercado". Esto lo que permite es verificar la identidad de la persona ante cualquier llamada inusual o de emergencia.
Sin embargo, es común que el pánico que generan los estafadores en la persona bloquee el razonamiento e impida recordar el protocolo, pero lo más recomendable es mantener la calma frente a la situación y actuar con determinación para mantener la seguridad.
3 señales para saber si estás frente a una estafa
La BBC advierte sobre tres señales de alerta muy comunes en las estafas:
- La urgencia por actuar de inmediato.
- El pedido de dinero no rastreable, es decir, efectivo, tarjetas de regalo o criptomonedas.
- El intento de aislar a la víctima.
En pocas palabras
- Estafas de voz: la inteligencia artificial permite clonar voces para extorsionar, afectando la seguridad familiar.
- Código familiar: una palabra secreta ayuda a verificar la identidad en llamadas de emergencia para evitar fraudes.
- Señales de alerta: urgencia, pedido de dinero no rastreable y aislamiento indican posibles estafas.