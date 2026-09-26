Clonación de voz y extorsión: estas son las palabras secretas que los estafadores odian y evitan fraudes

La clonación de voz de un familiar es una de las estafas más comunes

Las estafas con deepfake pueden usar tu voz para hacer estafas.

Imagínate recibir una llamada a las 2 de la madrugada, un audio, una videollamada, un ser querido diciendo que tiene problemas o tal vez sea tu jefe gritando que necesita ayuda para un trabajo en particular. Muchas veces la víctima no está preparado para esto y no hay nada mejor que estarlo.

Las estafas en línea generaron pérdidas estimadas en millones y en gran parte correspondieron a fraudes creados por inteligencia artificial. Por eso los expertos revelan que la mejor protección no se trata de trucos o herramientas tecnológicas, sino de una solución más clásica: establecer una palabra clave o código familiar.