Colocar suavizante en el limpiaparabrisas del auto: por qué recomiendan hacerlo

Los suavizantes de ropa contienen compuestos tensioactivos y siliconas diseñados para suavizar fibras textiles, pero que al aplicarse sobre el vidrio del auto generan una delgada capa invisible y antiestática.

A través de este truco, tu limpiaparabrisas permanecerá siempre limpio.

Cuando comienzan las primeras gotas de lluvia, el agua no se adhiere ni se empaña sobre el cristal; por el contrario, resbala rápidamente gracias al efecto hidrofóbico. Asimismo, esta capa protectora evita que el polvo, la tierra de los caminos y los insectos se peguen con facilidad a la superficie del parabrisas.

Paso a paso: cómo aplicar este truco en tu auto

Para aprovechar al máximo los beneficios de este método y no dañar el sistema de pulverización de tu auto, es fundamental seguir ciertas precauciones: