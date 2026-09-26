Ingreso a las secundarias de la UNCuyo: casi 2.500 aspirantes rinden este sábado los exámenes

Este sábado 26 de septiembre, los alumnos rendirán la prueba de Lengua. Foto: Gentileza UNCuyo

El año pasado se conoció que la mayoría de los que ingresaron a los colegios de la UNCuyo provenía de escuelas públicas.

Sedes, horarios y requisitos obligatorios para los estudiantes

Las evaluaciones se concretarán en 2 sedes según la procedencia geográfica de los postulantes:

Gran Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el campus universitario de la Ciudad de Mendoza.

General Alvear: Escuela de Agricultura, ubicada en el departamento del Sur provincial.

El esquema horario fijado por la Dirección General de Educación Secundaria establece que la citación para el ingreso de los estudiantes es a las 8.30, para dar inicio a la prueba a las 9.30. La finalización del examen está prevista para las 11.30. Aquellos alumnos que concluyan la evaluación antes de ese límite podrán retirarse tras realizar la entrega formal, por lo que se solicita puntualidad a las familias en la espera.

Para ingresar a rendir, las autoridades universitarias determinaron las siguientes condiciones de carácter obligatorio:

Presentación de DNI físico original.

Portación de una identificación impresa en papel, colocada en un lugar visible, con apellido, nombre, piso y aula asignados.

La UNCuyo informó que la playa de estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras estará reservada de manera exclusiva para el personal docente y no docente abocado al operativo de evaluación, por lo que se sugiere prever alternativas para estacionar dentro del predio.

Fechas de publicación de resultados y orden de mérito

El proceso continuará durante octubre y noviembre con las siguientes fechas importantes de publicación de resultados:

Escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear): los promedios y el orden de mérito se publicarán el miércoles 21 de octubre a las 12 en el portal oficial de la UNCuyo y en las páginas web de ambos establecimientos.

Bachilleratos orientados (CUC, Martín Zapata, Magisterio y DAD): la difusión de los promedios y el orden de mérito se concretará el jueves 5 de noviembre a las 12 en el sitio web institucional de la universidad y de los 4 colegios mencionados.

Ante dudas o consultas sobre el procedimiento, la Dirección General de Educación Secundaria habilitó el canal de comunicación vía correo electrónico a través de la casilla [email protected].