Ingreso a los colegios de la UNCuyo: la mayoría de los chicos que entró viene de una escuela pública

En cuanto al promedio con el que se hizo el corte, este fue de 5,70 y el banco fue ocupado por un alumno en la modalidad de Lengua del Departamento de Aplicación Docente (DAD).

ingreso colegios uncuyo El listado de los colegios en donde ingresaron los estudiantes se puede consultar en la página web de la UNCuyo y en la de cada colegio en particular. Foto: UNCuyo

En este colegio, hay 360 vacantes disponibles.

Los demás chicos ingresaron al Martín Zapata (240 alumnos), Liceo Agrícola (90 alumnos) y Magisterio (150 alumnos).

Acerca del promedio de notas, las calificaciones más bajas fueron en matemática, materia en la que más del 40% sacó menos de 4 y la mayoría obtuvo notas entre 4 y 6.

Mientras, en Lengua las notas son mejores: los promedios oscilaron entre 6 y 8.

Cómo continúa la matriculación para los colegios de la UNCuyo

Para saber en qué colegio entraron los aspirantes, este dato se puede consultar en la página de la UNCuyo, haciendo click aquí.

En cuanto a los pasos para inscribir a los alumnos, los adultos responsables tienen que asistir al colegio en el que se obtuvo el banco, entre el 6 y el 11 de noviembre, de lunes a viernes de 8.30 a 17.

La documentación que se solicita es la siguiente:

Partida de nacimiento actualizada

Dos fotos tipo carnet

Certificado de alumno regular de la escuela en la que está cursando 7° grado.

Original y copia del DNI

Cada colegio puede solicitar información adicional.

Otra fecha importante es la del 14 de noviembre, día en que se dará a conocer el segundo listado de ingresantes, a partir de las 12 y la matriculación será el 17 y 18 de noviembre, de 8.30 a 17.

En cuanto al sorteo de turnos del DAD, este se realizará el 13 de diciembre, desde las 9.30 en forma presencial.