Cuatro de cada 10 chicos que rindieron para ingresar a los colegios de la UNCuyo provienen de escuelas de gestión privada. El dato lo proporcionó María Ana Barrozo, directora de secundaria, quien manifestó que en el 2025, el número de aspirantes que rindieron y venían de colegios privados fue menor.
Ingreso a los colegios de la UNCuyo: la mayoría de los chicos que entró viene de una escuela pública
Es uno de los datos que se desprende del análisis de la lista de ingresantes a los seis colegios de la UNCuyo. El promedio más alto fue de 9,77
Este miércoles se conocieron los datos acerca de la asignación de bancos de los colegios de la UNCuyo y se supo que de los 1.000 chicos que obtuvieron una vacante, 41% asistían a escuelas privadas, 53% de las públicas y 4% de la escuela Carmen Vera Arenas (la primaria que pertenece a la UNCuyo).
Promedios y vacantes en los colegios de la UNCuyo
En cuanto a los promedios, el más alto que obtuvo un ingresante fue de 9,77 y corresponde al Colegio Universitario Central. En cuanto a la modalidad que eligió este alumno, fue la de Arte y Multimedia. Cabe destacar que el CUC tiene 180 vacantes para los nuevos estudiantes.
En cuanto al promedio con el que se hizo el corte, este fue de 5,70 y el banco fue ocupado por un alumno en la modalidad de Lengua del Departamento de Aplicación Docente (DAD).
En este colegio, hay 360 vacantes disponibles.
Los demás chicos ingresaron al Martín Zapata (240 alumnos), Liceo Agrícola (90 alumnos) y Magisterio (150 alumnos).
Acerca del promedio de notas, las calificaciones más bajas fueron en matemática, materia en la que más del 40% sacó menos de 4 y la mayoría obtuvo notas entre 4 y 6.
Mientras, en Lengua las notas son mejores: los promedios oscilaron entre 6 y 8.
Cómo continúa la matriculación para los colegios de la UNCuyo
Para saber en qué colegio entraron los aspirantes, este dato se puede consultar en la página de la UNCuyo, haciendo click aquí.
En cuanto a los pasos para inscribir a los alumnos, los adultos responsables tienen que asistir al colegio en el que se obtuvo el banco, entre el 6 y el 11 de noviembre, de lunes a viernes de 8.30 a 17.
La documentación que se solicita es la siguiente:
- Partida de nacimiento actualizada
- Dos fotos tipo carnet
- Certificado de alumno regular de la escuela en la que está cursando 7° grado.
- Original y copia del DNI
Cada colegio puede solicitar información adicional.
Otra fecha importante es la del 14 de noviembre, día en que se dará a conocer el segundo listado de ingresantes, a partir de las 12 y la matriculación será el 17 y 18 de noviembre, de 8.30 a 17.
En cuanto al sorteo de turnos del DAD, este se realizará el 13 de diciembre, desde las 9.30 en forma presencial.