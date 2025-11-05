Tal como se había anunciado, en el mediodía de este miércoles se publicó la lista con los Colegios de la UNCuyo a los que deberá asistir cada aspirante para cursar la modalidad secundaria.
Publicaron la asignación de los estudiantes secundarios a cada colegio de la UNCuyo
Tal como estaba previsto, este miércoles la UNCUyo difundió la lista de 14 páginas con la asignación de colegio para cada alumno
Desde la página oficial de la UNCuyo se publicó el listado que consta de 14 páginas donde se asignó cada ingresante a cada una de las 4 escuelas: Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC) y Departamento de Aplicación Docente (DAD).
La lista se ordena en primer lugar con el número de DNI -a través del cual los aspirantes podrán encontrarse más fácilmente-, luego figura el promedio de las calificaciones de las evaluaciones, posteriormente el número de preinscripción, la escuela y la orientación a la que ingresó.
Qué deben hacer ahora los aspirantes a los colegios de la UNCuyo
El próximo paso para los alumnos secundarios es la matriculación. Quienes deseen optar por la vacante adjudicada para confirmar la aceptación definitiva del lugar deberán presentarse en el colegio asignado entre el jueves 6 y el martes 11 de noviembre.
La documentación requerida en esta instancia es la siguiente:
- Partida de nacimiento actualizada (hasta 6 meses, fecha vencida a la actualidad).
- 2 fotos tipo carnet.
- Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.
- Original y copia de DNI.
- El resto de la documentación será solicitada por la autoridad de cada escuela a través de los canales oficiales de información y deberá estar completa para confirmar la inscripción al ingreso del ciclo lectivo 2026.
Cómo comunicarse con cada colegio de la UNCuyo
Magisterio: magisterio.uncuyo.edu.ar; correo: [email protected]; teléfono 4135303 o 4239380.
Escuela de Comercio Martín Zapata: mzapata.uncuyo.edu.ar; correo: [email protected]; teléfono 4239315.
Colegio Universitario Central (CUC): cuc.uncuyo.edu.ar; correo: [email protected]; teléfono 4241496, interno 1803.
Departamento de Aplicación Docente (DAD): dad.uncuyo.edu.ar; correo: [email protected]; teléfono al 4272262, Interno 1865.