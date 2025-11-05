Publicaron la asignación de los estudiantes secundarios a cada colegio de la UNCuyo

Desde la página oficial de la UNCuyo se publicó el listado que consta de 14 páginas donde se asignó cada ingresante a cada una de las 4 escuelas: Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC) y Departamento de Aplicación Docente (DAD).

La lista se ordena en primer lugar con el número de DNI -a través del cual los aspirantes podrán encontrarse más fácilmente-, luego figura el promedio de las calificaciones de las evaluaciones, posteriormente el número de preinscripción, la escuela y la orientación a la que ingresó.